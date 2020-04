© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Interventi di manutenzione sulla rete idrica in centro e su quella della corrente in periferia in questi giorni in alcune zone periferiche di Perugia. Pevisti alcuni distacchi per consentire gli interventi.E-Distribuzione domenica 26 aprile eseguirà un intervento urgente alla cabina “Oscano”, per la sostituzione del trasformatore dell’impianto, che risulta danneggiato e sarà rinnovato. Intervento dalle ore 8,30 con conclusione nella mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area di interruzione sarà limitata ad un ristretto gruppo di utenze in strada della Forcella, strada dell’Oscano, via della Gessara e via della Zolfara.Lunedì 27 interventi in zona Colle Umberto, strada di Compresso (dalle 13,30 con conclusione nel primo pomeriggio) per la sostituzione di un isolatore rotto lungo la linea e l’altro nell’area limitrofa compresa tra strada della Forcella, strada di Compresso e di Canneto per rinnovare un’apparecchiatura danneggiata nella cabina Colognola (lavori a partire dalle 8,30 con conclusione nella mattinata).Umbra Acque interviene sulla rete idrica in centro. Martedì 28 aprile previsti lavori di manutenzione straordinaria dalle ore 08,30 alle ore 14,00 con sospensione dell'erogazione d'acqua in via dei Priori da intersezione via della Stella a via San Francesco, via San Francesco,via del Morone, via Benincasa, via SantoStefano, via degli Sciri, via del Poggio, via Francolina e tutte le traverse limitrofe.Proprio lì il Comune «in considerazione del persistere della chiusura delle scuole causatadell’emergenza sanitaria» ha spinto per il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra in corrispondenza dell’incrocio di via dei Priori con via della Cupa. «Al fine di permettere la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione lapidea è necessario chiudere al transito veicolare diversi tratti di strade: Via della Stella, via deiPriori (dal civico 46 al civico 50) e via della Cupa (da via dei Priori a via Cumana) a partire da mercoledì».