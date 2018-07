di Ruggero Campi

Tra critiche, proteste, manifestazioni di piazza, blocchi stradali ma anche molti consensi, la Francia ha fatto la sua scelta: dal 1 luglio sulle strade prive di barriere centrali (terrapieni, muretti, new jersey…) la velocità massima consentita è di 80 km\h. Ricordatevelo, se avete intenzione di recarvi con l’amata automobile oltre quel confine! Il provvedimento riguarda secondo i calcoli più precisi un milione di chilometri di strade. Molti francesi contrari al provvedimento speravano in un ripensamento del governo, che invece non c’è stato. «L’abbassamento indiscriminato dei limiti non farà diminuire i morti sulle strade!» hanno protestato a voce alta. «Il governo di occupi piuttosto degli ubriachi e dei drogati al volante!». I cartelli «Répression routière, trop c’est trop!» sono stati apposti su automobili listate a lutto.



“40 milioni di automobilisti” prima associazione nazionale della difesa dell’interesse generale degli automobilisti e la “Federazione francese dei motociclisti in collera” hanno unito le loro forze e manifestato ovunque. I toni sono progressivamente saliti, tanto che il primo ministro ha dovuto dichiarare che l’obiettivo non era quello di «emmerder» le persone (la traduzione educata è «infastidire») ma di salvare vite umane. «Sì, non è un provvedimento popolare» ha dovuto ammettere il primo ministro, «ma bisogna convivere con l’impopolarità se questo può salvare delle persone». Siccome 80km\h è anche quella massima consentita ai camion, i francesi si domandano come si potrà superarli senza neanche quella minima differenza di velocità. Il teorema su cui si appoggia la novità legislativa è quello secondo cui una riduzione dell’1% della velocità permette una riduzione della mortalità del 4%. Inutile dire che la verifica di questo teorema – senza scomodare chissà quali matematici - è ben lungi dall’essere assurta a verità universale. I dati comparati con Gran Bretagna e Germania (dove si può andare più veloci) non confortano affatto questo assunto e la Danimarca - pensate - ha elevato da 80 a 90 km\h il limite sulle strade secondarie.



Soluzione, quella degli 80 km\h proponibile in Italia? Da noi il problema va visto (purtroppo) da un’ottica diversa, perché la nostre rete è letteralmente infestata da segnali di limite di velocità assolutamente irragionevoli, finalizzati scorrettamente a scaricare l’amministrazione dal mantenere uno stato decente del fondo stradale e - ahimè – a far cassa. Lo stato del nostro manto stradale, ovunque - dai centri urbani alle strade di lunga percorrenza - versa in stato miserevole, con l’eccezione delle carissime autostrade. E allora il teorema della sicurezza stradale potrebbe essere risolto – innanzitutto - con una corretta asfaltatura, con una vera illuminazione e con una segnaletica in buono stato: in pratica con i sogni di tutti gli utenti della strada. Come dire che il limite si può sempre discutere, ma in Italia si parte da premesse diverse dal resto d’Europa. Tanto per dirne una che sta cuore a tutti: la velocità nella E45 tratto del Verghereto è un problema di new jersey o di pessima asfaltatura? Ah! A proposito di sogni ancora tali o realizzati: via Orazio Antinori e via Pellini sono un velluto… come dovrebbero essere sia la Galleria Kennedy che via fuori le mura.

