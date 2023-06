‘Life is Nau’, la creatività nel centro di Terni

Sabato 17 Giugno 2023, 16:59

Un caleidoscopio di colori, forme, materiali, odori. Un ambiente gioioso ed accogliente dove la creatività è il fil rouge che unisce quadri, sculture, fotografia, installazioni, musica, letture, poesie, danza, street wear e pensieri. Grazie a Lo Zoo di Simona, Molly&Co, CalzuoliLab, Sergio Valeri Scultore, Laura Priami, Andrea Giuli, Arnaldo Casali, Alessandra D’Egidio, Antonino Dastoli e al coreografo Valerio Ceccarelli è tornato a vivere il basamento del vecchio Palazzo dei Priori in via della Biblioteca 4 a Terni. Fino a domenica 18 giugno a ‘Life is Nau’, questo il titolo dell’evento, si potrà partecipare a quella che viene definita ‘comunanza’ di idee, energie, impegno, cultura. «Stiamo cercando di trasformare questa meravigliosa location - spiegano i promotori - in un polo culturale al centro della città. Stiamo pensando di aprire un crow-founding e alcune campagne di marketing, seguiti da un’agenzia specializzata nel settore, per poterci permettere la ristrutturazione di tutti i 300 metri quadrati. Vorremmo aprire lo spazio a tutti gli artisti, di qualsiasi talento, per raccontarsi 365 giorni nel cuore della storia cittadina, per incontri, approfondimenti culturali, degustazioni, laboratori. Iniziative che dalla ‘Torre del 1200’ (stiamo lavorando anche su una migliore identificazione del nome), possano sempre indicare la direzione della ‘speranza a fare meglio ogni giorno’, per lasciare la nostra città migliore di come l’abbiamo trovata». Nel video di Claudia Sensi le opere in esposizione.