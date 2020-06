Liceo Donatelli: il progetto di legge contro gli sprechi alimentari vola in Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI A scuola di umanità: l’espressione è una buona sintesi per riassumere il progetto con cui alla classe 4E del liceo Donatelli di Terni ha vinto il concorso nazionale indetto dal Senato della Repubblica, «Un giorno in Senato». Gli studenti hanno deciso, coordinati dalle docenti referenti Nicla Michiorri e Orsola Felici, di presentare un disegno di legge che modifica la legge Gadda (n. 166 del 19/08/2016). La legge, nata contro lo spreco alimentare che regola e semplifica anche le donazioni, è stata ulteriormente estesa con la legge di Bilancio 2018, con due emendamenti che allargano il paniere dei prodotti che possono essere donati, snelliscono le procedure e estendono le agevolazioni dal punto di vista fiscale. Il progetto, infatti, nasce dalla collaborazione del gruppo classe con il Banco Alimentare dell’Umbria; la giornata cardine è stata quella del 30 novembre 2019, quando gli studenti sotto la guida delle insegnanti Nicla Melchiorri, Carla Carnevali e Manola Angeli hanno collaborato con l’associazione «per raccogliere beni alimentari presso quattro grandi magazzini ternani e hanno compreso quanto cibo in eccedenza venga gettato anziché essere riutilizzato per i bisogni umani e animali». Il lavoro svolto con l’attività di ricerca, lo studio dei dati dello spreco in Italia e nel mondo, la redazione e la votazione della proposta di legge ha significato per gli studenti la possibilità di trascorrere in Senato due giorni di studio durante i quali potranno esporre ai senatori il disegno di legge.