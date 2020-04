Liceo Classico, Artistico e Professionale. A Orvieto consegnati 37 computer per seguire le lezioni da casa

Ultimo aggiornamento: 18:47

La scuola al tempo del Coronavirus ovvero didattica a distanza, dalla scuola primaria alla secondaria superiore. Ma non tutte le famiglie hanno gli strumenti adeguati, non tutte le famiglie possono permettersi un computer o un nuovo computer in grado di supportare gli studenti nella tele didattica. E in molte famiglie i figli sono più di due, e magari con un solo computer a loro disposizione. Così molte scuole hanno fatto ricorso ai fondi messi a disposizioni del Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). A Orvieto, l'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale ha colto al volo la possibilità di dotare di personal computer, in questo modo, tutti gli studenti che avevano bisogno di aiuto."Nessuno avrebbe creduto a quello che sta succedendo, nessuno era preparato - spiega l'animatore digitale dell'Istituto, professore Paolo Biazzi - le particolari condizioni che hanno condotto alla chiusura delle scuole e, di conseguenza, ad una didattica non più in presenza, ma a distanza, hanno posto gli studenti, le famiglie e i docenti di fronte ad una situazione imprevista, imprevedibile fino a poco tempo fa. Le difficoltà sono state molte e la scuola ha cercato di svolgere il proprio compito a 360 gradi. Classi virtuali che si riuniscono a distanza, lezioni registrate ed inviate ai ragazzi, compiti che viaggiano on line e tornano corretti, riunioni in webinar. Alla base di tutto serve un computer, strumento indispensabile per essere presenti a distanza.L’Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto - spieda il docente - ha cercato di essere, ancora una volta, vicino a tutti i suoi studenti. Per questo sono stati già consegnati in comodato d’uso ben 37 personal computer agli alunni che avevano maggiore bisogno. La dirigente Cristiana Casaburo ha voluto subito soddisfare le necessità dei propri studenti mettendo a disposizione sia i computer già in possesso della scuola, sia quelli tempestivamente acquistati con i fondi appositamente stanziati dal Miur. Con un grande sforzo e con l’impegno di tutto il personale - conclude Biazzi - è stato approntato un servizio che ha soddisfatto tutte le richieste finora ricevute, con la speranza che questo sia un ulteriore segnale che indichi che la scuola pensa soprattutto agli studenti, è per gli studenti, e sta sempre dalla loro parte."