Terni, mito e neuroscienze nel libro di Valentina Rapaccini, neuropsichiatra infantile con la passione per la letteratura

TERNI - Un saggio ricco e articolato che sviluppa in modo suggestivo per quando scientificamente rigoroso un fertile dialogo tra il linguaggio degli archetipi e quello della neurofisiologia, intrecciando mythos e logos.

Il libro "Archetipi mitologici di neuroscienze" è l'ultima "fatica" di Valentina Rapaccini, 30 anni, ternana, neuropsichiatra infantile con la passione per la letteratura. Pubblicato da Intermedia edizioni, con prefazione dello psicologo Ugo Morelli, è in libreria e negli store online.

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO Terni, cortometraggio contro lo stereotipo della malattia mentale con... VOLONTARIATO Terni, Open call per scrittori e poeti esordienti per la collana...

"Le neuroscienze - sottolinea l'autrice, che di recente è stata impegnata negli incontri con gli studenti promossi dalla questura per prevenire il disagio giovanile - evocano rimandi fecondi ai simboli presenti nei miti, che in modo altrettanto puntuale offrono spunti interpretativi eccezionali sull’essere umano. Il mito, che è narrazione dell’uomo nella sua complessità, non è precedente o alternativo alla scienza: al contrario, ne è fortemente interconnesso.

I riferimenti alla mitologia greca attraversano tutto il lessico della medicina, delle scienze psicologiche e dell’arte della cura nella sua interezza, a riprova della risonanza straordinaria che agisce in noi quando entriamo in contatto con la dimensione archetipa. In quelle antiche narrazioni possiamo osservare la vita umana anche attraverso le sue ferite e fragilità: le vicende di eroi ed eroine, dèi e dee, che sono forze personificate, ci aiutano a dispiegare un ampio spettro di patologie, sindromi psicologiche e psicosi che investono ogni ramo di interesse medico.

Anche l’etimologia delle parole a volte contiene storie, suggerendo lettura e infiniti intrecci. Siamo le storie che ci abitano, depositarie delle nostre verità".

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA