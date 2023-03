Libri per non disperdere esperienze, percorsi e traguardi delle scuole umbre. La presentazione del primo volume domani alla sala Sant'Anna

PERUGIA - Domani pomeriggio alla Sala Sant’Anna in viale Roma verrà presentato il volume “Per una storia delle Istituzioni educative dell’Umbria” che, di fatto, rappresenta un punto di partenza per un progetto di recupero, approfondimento e ricerca che potrebbe in futuro cambiare l’approccio del mondo della scuola alla memoria del suo stesso percorso (inizio alle 16.30, ingresso libero). Il volume raccoglie infatti gli atti del seminario di studi che giusto un anno fa ha aperto il dibattito sull’importanza di non disperdere in polverosi archivi il lavoro di tanti docenti e ricercatori negli ambiti legati alla formazione scolastica: «Quello che presenteremo è il primo volume di quella che sarà una vera collana - spiega Marcello Rinaldi, presidente della Fondazione Culturale Sant'Anna - con opere che andranno a raccogliere le esperienze delle scuole dell’Umbria. Un progetto volto a salvare dall’oblio ciò che è già stato fatto in passato, ma anche a stimolare chi ricerca a non fermarsi. Infatti uno dei problemi della scuola è quello della documentazione della propria attività, perché solitamente dopo pochi anni si dimentica ciò che è stato fatto e si ricomincia da capo, senza valorizzare i percorsi. Questi libri invece racconteranno la scuola e le evoluzioni della didattica». Attualmente sono già in fase di stampa altri tre volumi, ma il percorso potrebbe amplificarsi all’infinito. L’idea è infatti di coinvolgere con il tempo tanti altri docenti che già lavorano con questo spirito ma che ora vedono il loro lavoro perdersi nella polvere degli archivi scolastici.

Un progetto che rappresenta molto di quello che la Fondazione Sant’Anna si prefigge come scopo, come del resto il convegno dal titolo “Rilanciare in Umbria l’esperienza Zero-Sei: il coraggio del cambiamento... in un'ottica di vera continuità” che si svolgerà sempre nella sede di viale Roma il prossimo 16 marzo. «Stiamo tentando di creare un'offerta di approfondimento e aggiornamento culturale complessivo - sottolinea Rinaldi - quindi un contenitore con diverse tipologie di progetti. Si è appena avviato il primo corso sui problemi relazionali docenti-alunni nelle classi, che si svolgerà in presenza tutti i martedì fino ad aprile. Questo nell’ambito dell’aggiornamento offerto ai docenti delle scuole umbre, mentre in collaborazione con l’editore Mondadori è iniziato un percorso dedicato ai temi più legati alla didattica e un altro ciclo di incontri approfondisce il tema della transizione ecologica».

Non saranno solamente corsi di formazione quelli che organizzerà nei prossimi mesi la Fondazione, perché l’intenzione è quella di poter arrivare ad un pubblico di formatori ancora più ampio, nonostante ad oggi siano già oltre 350 gli iscritti ai percorsi attivi: «Un’idea sperimentale sono “Le pillole di Sant’Anna”, ovvero proporre una serie di appuntamenti non strutturati come dei corsi quanto piuttosto incontri brevi, che forniranno informazioni puntuali su alcuni temi specifici. Uno strumentario per i docenti che non hanno modo di seguire un percorso più articolato. Poi come sempre cercheremo di “muovere un po’ le acque”, ad esempio con un appuntamento dedicato al rapporto tra Intelligenza artificiale e scuola, tematica decisamente attuale».