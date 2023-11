Martedì 14 Novembre 2023, 11:04

PERUGIA - «Li ho visti in azione. Non è stato bello. Per fortuna non ci sono riusciti, ma l’intento era allucinante: appiccare un incendio dentro un treno». Antonio, nome di fantasia, è stato un testimone diretto delle baby follie sui convogli. Dove “baby” è da intendersi esclusivamente per la bassissima età dei protagonisti. Ragazzini, a cavallo tra la minore e maggiore età, che in gruppo possono diventare pericolosi. Per mettersi in mostra, per fare colpo, per collezionare apprezzamenti e visualizzazioni sui social. Giochi pericolosi arrivati persino al rischio di far scoppiare volontariamente un incendio all’interno di una carrozza.

C’era anche Antonio su quel treno, e dopo aver letto delle scorte sui treni da parte degli agenti della polizia ferroviaria di Perugia e Foligno proprio per porre un freno agli episodi di danneggiamento e violenza esplosi nell’ultimo periodo, ha deciso di raccontare quei minuti di follia. «Era un sabato di un paio di settimane fa - dice al Messaggero - e nel tardo pomeriggio ero sul treno da Perugia in direzione Foligno. A un certo punto si è sentito distintamente un odore di bruciato: un gruppo di ragazzini aveva fatto una “montagnola” di carta e stava tentando di darle fuoco. Il treno era nei pressi della stazione di Bastia e qualcuno ha dato l’allarme: immediatamente è arrivato il capotreno con l’estintore, nel giro di pochissimo ho visto anche i poliziotti. Ma ormai quel gruppetto, appena si è fermato il treno, era sparito nel nulla».

Fortunatamente l’intento non è riuscito, ma è stato solo un caso. Per questa e altre situazioni la polizia ferroviaria ha deciso di scortare i treni utilizzati dai giovani e giovanissimi per andare verso Perugia e Foligno nei principali luoghi della movida in provincia. Un deterrente che si è reso necessario nelle ultime settimane proprio per il prorogarsi di questi eventi.

Su disposizione del Compartimento Polfer Umbria, Marche e Abruzzo, infatti, gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno e Perugia hanno dato vita negli ultimi giorni a controlli mirati proprio a bloccare questo fenomeno. I poliziotti non solo hanno svolto accurate verifiche all’interno degli scali ma anche di fatto seguito il flusso di gruppi e gruppetti salendo sui convogli e fungendo, con la loro presenza, da deterrente agli eccessi segnalati che soprattutto negli ultimi tempi sembra avessero registrato un’escalation in fatto di violenze e danneggiamenti.

Gli agenti durante l'attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e la verifica di persone con precedenti di polizia o sospette. Nel corso dell'attività nelle stazioni di Perugia e di Foligno e negli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 399 le persone controllate, 14 i treni scortati, sei i servizi di pattuglia a bordo treno e 18 i servizi di vigilanza negli scali.