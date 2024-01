Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:10

PERUGIA - Noah Lewis ha firmato. Il difensore che già da alcuni giorni si allena con il resto dell’organico è a disposizione di Formisano e potrebbe essere impiegato già nel match di lunedì. Si tratta di un elemento eclettico che può agire sia da terzo di difesa sia da centrale puro. Versatilità fondamentale per una squadra camaleontica come il Grifo attuale. Potrebbe invece salutare Acella. La Cremonese preferirebbe un maggior utilizzo del centrocampista, chiuso dai vari Kouan, Iannoni e Torrasi. Non è escluso che venga dirottato altrove nei prossimi giorni.

LA STATISTICA

Se non è una “cooperativa del gol” poco ci manca. Con la rete messa a segno da Federico Ricci in rovesciata contro la Lucchese, segnatura che ha permesso al Grifo di passare in vantaggio e poi di vincere il match, il Perugia è arrivato a quota 23 come reti complessive segnate. Un bottino sicuramente sufficiente, rimpinguato dai tre gol di domenica scorsa ma ancora inferiore a quello di Cesena e Torres. La leader del torneo ha toccato quota 44 mentre la formazione sarda che ne ha messe a segno altre tre nell’ultima partita contro la Recanatese di Giovanni Pagliari è a 32. Vola anche il Pescara (ma non è una novità) prossimo avversario dei Grifoni che è arrivato a 38 gol segnati. Poi, dopo la stessa Recanatese (24) ecco il Grifo che finalmente scala posizione in questa graduatoria agganciando Pontedera e Arezzo. C’è però un’altra classifica dove i biancorossi sono in assoluto una della squadra migliori ed è quella relativa ai marcatori diversi. Curiosamente anche qui, ci sono più o meno le stesse squadre che conducono l’altra graduatoria. In testa il solito Cesena con 15 giocatori diversi andati a segno finora. A seguire il Pescara con 14 poi c’è proprio il Grifo con 12 insieme alla Spal. I realizzatori del Perugia sono: Sylla con una rete a cui vanno aggiunti i cinque gol segnati con la Vis Pesaro prima dell’arrivo a Perugia, Seghetti con cinque, Vazquez e Paz con tre, Santoro, Kouan, Iannoni e Lisi con due, poi Ricci, Matos, Bartolomei con una realizzazione a testa oltre a Torrasi e Vulikic che hanno fatti gol in Coppa Italia.

Sicuramente più prolifico il centrocampo che può contare sui gol dei vari Kouan, Iannoni, Bartolomei, Torrasi oltre che dei vari esterni se si considerano laterali di un modulo a cinque: ovvero Paz, Cancellieri e lo stesso Lisi che deve ancora scontare un torno di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby contro l’Arezzo. Per ora mancano un po’ le reti dei difensori, soprattutto dei centrali ma va sottolineato come Angella i suoi due o tre gol stagionali li segna sempre. Diversa la questione riguardante Dell’Orco, il difensore lodigiano è stato fuori a lungo a causa del problema al crociato ma ha davanti tutto il girone di ritorno per riscattarsi. Per quanto riguarda la prima linea è lecito attendersi qualcosa di più dai vari Matos (ancora fermo a quota uno) e Cudrig (senza reti). In netta crescita Ricci autore di un gol pregevole con la Lucchese.

Continua il percorso dei grifoni in vista della gara di lunedì sera a Pescara. Ieri assenti Federico Ricci che sta ancora smaltendo l’infortunio al ginocchio rimediato domenica scorsa e Raul Morichelli che si porta dietro un problema muscolare oltre già da tempo. Quasi certa la sua assenza a Pescara, lo stesso dicasi per Federico Vazquez che dovrebbe tornare a disposizione a partire dalla prossima settimana.