Giovedì 24 Febbraio 2022, 10:22

PERUGIA - Forniture dei letti per la terapia intensiva negli ospedali dell'Usl Umbria 1, tutto da rifare. Il tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda che non aveva ottenuto l'aggiudicazione, dichiarando inefficace il primo contratto e disponendo il subentro nella fornitura della ricorrente. Con tanto di condanna della Usl Umbria 1 al pagamento di duemila euro di spese di lite.

Lo scorso ottobre, infatti, l'Azienda sanitaria Umbria 1 ha avviato una procedura telematica sul Mepa per l'acquisto di una fornitura di 17 letti elettrici per terapia intensiva per gli ospedali di Città di Castello e di Gubbio-Gualdo, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso. Previsto ovviamente anche il capitolato con le «caratteristiche tecniche di minima» dei beni oggetto della fornitura, oggetto principale del ricorso al Tar. Alla procedura erano state invitate tre aziende: una viene subito esclusa per inidoneità dell'offerta e tra la Hill Rom spa e la Malvestio spa viene scelta la seconda. Hill Rom presenta subito istanza di accesso agli atti e chiede l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione «rilevando – riassumono i giudici amministrativi nella sentenza pubblicata ieri - la difformità del bene offerto da Malvestio rispetto alle caratteristiche tecniche di minima prescritte dal capitolato». La Usl dice no e Hill Roma ricorre al Tar, puntando sui 3 centimetri in meno dell'altezza variabile dei lettini rispetto alle richieste dell'Azienda sanitaria. Malvestio risponde rilevando la propria configurazione con una quinta ruota motorizzata che farebbe arrivare agli 85 centimetri richiesti.

Ma su quei 3 centimetri in meno i giudici sono stati irremovibili, richiamando anche il manuale d'uso dei letti in cui non «viene mai specificato se l’installazione della suddetta quinta ruota comporti variazioni nell’altezza del letto». E così 30 millimetri fanno perdere l'affare, con Hill Rom pronta al subentro e la Usl Umbria 1 costretta a pagare.