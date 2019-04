Leonelli: «Sulle dimissioni della Marini, il Pd smetta di giocare a nascondino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giacomo Leonelli è stato l’ultimo segretario regionale del Pd (dimissionario) prima di Gianpiero Bocci. Coi bocciani ortodossi ha discusso spesso, a volte le ha prese altre volte è riuscito a darle. Da consigliere regionale Pd chiede al partito una posizione chiara sulle dimissioni della Marini. E avanza l’ipotesi di un patto d’onore con l’opposizione: votare le leggi già approvate in commissione e urne in autunno.«Un elemento deve farci riflettere: il teorema della magistratura descrive un sistema, non casi singoli ma un meccanismo reiterato, oleato dal centro alla periferia. Io da ex segretario voglio difendere la tanta gente per bene di cui è composto il Pd umbro, quel corpo politico genuino, con dei valori, che non sta lì a pensare ai concorsi pubblici».«Il Pd umbro è composto da circa 10mila iscritti e tantissimi amministratori che lavorano per la loro comunità con spirito di servizio».«Mi auguro con tutto il cuore che venga smontato, ma se così non fosse noi non potremmo esimerci dal ragionare anche sulla democrazia interna del partito. Se tra noi qualcuno ha costruito consenso con certi metodi, beh una cosa del genere non si può mettere nel dimenticatoio».«Certo. Per questo ritengo che il tema esista. Lo dice uno che nel suo partito, anche da segretario regionale, ha subito attacchi, fatto tante battaglie e diverse ne ha perse: io non sono disposto a far finta di niente».«Io sono orgoglioso del lavoro fatto in consiglio regionale. Di recente ho portato avanti battaglie contro la giunta: su aeroporto, Adisu, Film commission, ma difendo i risultati del governo regionale. La sanità? Siamo nelle statistiche nazionali tra le regioni più efficienti. Il centrodestra racconta l’Umbria distrutta dal centrosinistra... ma scherziamo? Se oggi la qualità della vita in Umbria è buona, dipende dalla tradizione politica del centrosinistra».«La Marini ha fatto capire di non voler ritirare le dimissioni, però un punto è decisivo: il Pd non può giocare a nascondino».«Ai vertici del partito, in generale. Nel caso di Marino, il Pd si espresse al livello nazionale. Oggi l’Umbria viene considerata un caso nazionale, bene: il partito non può stare in silenzio o avere un atteggiamento pilatesco. Anche non facendo si prende posizione: Zingaretti ha detto che rispetta le scelte della Marini, non è certo una difesa a spada tratta. Ma non esiste lasciare una vicenda del genere alla determinazione dei singoli consiglieri, lo avessi fatto io da segretario regionale mi avrebbero messo in croce...».«Vedremo, l’auspicio è una decisione condivisa. Ma mi amareggia moltissimo pensare che provvedimenti importanti, sui quali ho lavorato molto, penso alla legge sull’autismo e sull’adhd e alla normativa antimafia, su cui c’è già il sì in commissione, potrebbero saltare».«Chiarisco un punto: è evidente e assolutamente ragionevole il voto in autunno. Ora, se le opposizioni decidessero di accettare un patto d’onore per un periodo di responsabilità in cui approvare i provvedimenti che hanno già il via libera in commissione, dalle norme antimafia a quelle per aiutare i bambini con problemi di neurosviluppo, a mio avviso faremmo un buon servizio alla nostra regione, poi ciascuno è libero di scegliere la propria tattica».«Dobbiamo ricostruire e rigenerare il centrosinistra con un orizzonte lungo. Sono anni che nel Pd auspico il passo avanti di una certa generazione esponendomi pubblicamente. Anche nell’ultimo congresso lo avevo detto: la cristallizzazione Bocci-Marini non mi convince, va superata. Il Pd deve essere interlocutore della società al di là di tessere e congressi».«Al di là del grande sforzo di Verini, dopo il 9 giugno (dopo i ballottaggi ndr) dovremmo riassestarci in qualche modo, congresso o meno».«Io ho lavorato per la candidatura di Stefania Proietti ad Assisi e sono stato tra i primi a parlare con Giuliano Giubilei a Perugia, ma non mi risultano presidenti di Regione civici. Se una figura esterna serve per allargare davvero il consenso può essere una strada, ma non è accettabile l’ipotesi di un Papa straniero perché noi non siamo capaci o non siamo all’altezza... ripeto: c’è una classe dirigente di giovani e amministratori locali capaci, in grado di esprimere una leadership, che rappresentano il Pd sano, lontanissimo da logiche clientelari».