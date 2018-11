© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZE «C’è ancora tanto da lavorare, soprattutto ci sono prove documentali da reperire e non mi è piaciuta la svolta “turistica” data alla ricerca». Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle arti del disegno di Firenze, è stata la prima ad essere (come dice lei) possibilista sull’ipotesi che il disegno di Leonardo datato il 5 agosto 1473 e catalogato alla Galleria degli Uffizi come F8P, raffiguri la Cascata delle Marmore e Papigno. E’ stata sempre la prima ad ascoltare con attenzione l’intuizione del curatore e critico d’arte Luca TomIo dopo averlo incontrato quasi tre anni fa a Firenze. Una scoperta che anche per lei potrebbe avere una grossa ricaduta sulla storia dell’arte perché in questo caso si accenderebbe una nuova luce sulla giovinezza di Leonardo. Tanto che da indicare a Tomio la strada da seguire e ad invitarlo a dare il via agli studi accademici per cercare conferme alla sua ipotesi. Tanto da partecipare più volte alle sue conferenze, come nel marzo scorso quando ha permesso l’uso della copia autentica del disegno, presentato all’archivio di Stato di Terni.Poi, però c’è stato il distacco da quello studio e dal suo curatore: «Non sento e vedo Luca Tomìo da diverso tempo - dice senza peli sulla lingua Cristina Acidini - le devo dire la verità non mi è piaciuta la deriva che ha preso la scoperta che vede l’intenzione di creare subito un brand ad uso turistico. Io la penso in un altro modo, il primo obiettivo per me è quello scientifico e storico, ma non voglio certo giudicare nessuno e sono ancora dell’idea che quell’intuizione sia valida. Ma servono prove documentali che forse non si troveranno, mai. Fino a quel momento non si potranno avere certezze e dare ragione a chi dice che raffiguri la Cascata o a chi afferma invece che sia una paesaggio toscano (il monte Vettolini) dove viveva il nonno di Leonardo».Poi spiega cosa l’ha colpita dell’ipotesi umbra del disegno: «La mia attenzione si è fermata soprattutto sulla parte posteriore del disegno dove ci sono tre formazioni geologiche molto particolari: tre guglie che secondo l’ipotesi fatta potevano sorgere all’epoca ai margini della Cascata, una di queste è stata spianata per far posto alla strada, ma le altre due sono ancora esistenti». Ma la ricerca non semplice perché non si può basare solo su intuizioni e confronti. Ancora non c’è ancora alcuna prova e riscontro documentale sulla presenza in Umbria, visto che Leonardo di fatto abitava in un altro Stato: «Infatti dalla Toscana doveva entrare nello Stato pontificio e all’epoca non era facile trovare accoglienza e serviva una lettera di invito, Leonardo potrebbe essere stato attratto dai suoi studi idraulici fatti in Toscana che lo avrebbero portato fino alla Cascata: «Serve un documento che attesti la presenza del genio toscano in Valnerina - dice ancora Acidini - e mi sembra interessante la pista intrapresa da Tomio che porta al fiorentino Verrocchio con Leonardo che frequentava la sua bottega. Infatti negli anni intorno alla realizzazione del “Paesaggio con fiume”, il Verrochio si trovava nella Capitale. Visto che Leonardo, in quell’epoca, lavorava con lui si potrebbe ipotizzare un incarico affidato dalla Curia romana proprio a Verrocchio per risolvere il problema degli allagamenti, incarico che presupponesse dei sopralluoghi in Valnerina. Ma si tratta di ipotesi che vanno confermate o smentite con un metodo scientifico di ricerca, non si può dare tutto per assodato, una tesi affascinante ma per ora ancora tutta provare. Si sa tutto sulla sua famiglia, ma nulla di quello che ha fatto fino al 1473 , il fatto che abbia messo la data su quel disegno poi non era cosa usuale, quindi questo foglio doveva avere una grossa importanza anche per lo stesso Leonardo».Sul versante della ricerca Tomìo avrebbe avuto un primo supporto accademico grazie all’ateneo Roma Tre che sta effettuando delle rielaborazioni grafiche sui paesaggi disegnati. Insomma, tanti ottimi indizi, ma ancora prove regine non ce ne sono.