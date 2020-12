Legge sulla famiglia, Fora: «Ora c'è anche la Lega, scelte serie senza ideologie»

PERUGIA - «Visto che sulla famiglia è in campo anche una proposta della Lega, auspico che si possa fare un ragionamento comune scevro da appartenenze ideologiche», così in Terza commissione, il consigliere Andrea Fora (Patto civico) illustrando la sua proposta di legge che si focalizza sul tema della natalità legato a quello

della famiglia. Una proposta che intende «arginare il drastico e costante calo delle nascite in Umbria sostenendo le famiglie con interventi economici e legislativi».

«Insieme ad esperti ed associazioni – spiegato Fora - dopo un lavoro avviato da settimane insieme ai ‘Civici X’ e con il contributo determinante di ‘Demos’, ho elaborato le misure e gli interventi per provare ad invertire il trend negativo regionale. Appare necessario uno strumento normativo che disciplini interventi a sostegno della natalità».

«Ora che anche la Lega si è messa sulla scia della nostra proposta di Legge Regionale sulla famiglia, presentandone una nelle ultime ore che non si discosta molto da quella depositata dal nostro Consigliere regionale Andrea Fora già quattro mesi fa, auspichiamo una fattiva collaborazione tra maggioranza e minoranza per poter scrivere ed approvare una Legge che possa rilanciare la natalità e valorizzare la famiglia, nucleo fondamentale della nostra società», aggiunge Riccardo Vescovi, coordinatore regionale di Demos Umbria.

