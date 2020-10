Calvi dell’Umbria riceve la medaglio d’oro da Legambiente per essere risultato il Comune più virtuoso dell'Umbria per la raccolta differenziata. Diventa “Rifiuti free” con una percentuale dell’88,4 % di raccolta e 42 chilogrammi pro capite di indifferenziato annuale. Una conferma: lo scorso anno Calvi aveva ricevuto lo stesso premio con il 79% di raccolta differenziata. «I cittadini, che hanno dimostrato da sempre una grande attenzione per la salvaguardia dell’ambiente, felici per il risultato, mirano a mantenere questo primato, che vede Calvi ai primi posti anche nelle classifiche nazionali» - dichiara il vice sindaco con delega all’ambiente Sandro Spaccasassi. «E’ il secondo anno consecutivo che ci viene riconosciuto questo premio da parte di Legambiente» – sottolinea Sandro Spaccasassi. «Il nostro Comune, sensibile alle problematiche ambientali, ha aderito a dicembre 2019 al progetto del Ministero dell’Ambiente Comune Plastic Free e sta lavorando per ridurre a zero la plastica nelle strutture comunali. Fra le diverse iniziative intraprese c’è l’installazione, a marzo 2020, di una postazione per la distribuzione dell’acqua, con il contributo auri, che ha permesso in otto mesi di diminuire l’uso della plastica nella misura di 24mila bottiglie. Il prossimo passo di questa amministrazione sarà nella direzione di applicare la tariffa puntuale andando a premiare i cittadini più virtuosi».

Ultimo aggiornamento: 22:32

