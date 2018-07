TERNI Promuovere legalità, sicurezza e regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, della logistica e dei servizi di movimentazione delle merci: è questo l'obiettivo del protocollo di intesa siglato ieri a Terni, nella sede di Confindustria Umbria, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'associazione degli industriali per combattere le cosiddette cooperative 'spuriè, società che perseguono obiettivi illeciti, sia sul piano fiscale che contributivo, determinando fenomeni di concorrenze sleale tra le imprese. Il protocollo - che coinvolge in particolare le imprese che operano nella logistica, nel trasporto merci e nelle spedizioni - è stato sottoscritto dal presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, e dal direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma, Orazio Parisi. Presenti all'illustrazione dell'accordo Paolo Pennesi, capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e Dina Musio, funzionario dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Roma. «Il protocollo firmato oggi - ha sottolineato Alunni - è il primo documento di questo genere a livello nazionale. Un territorio è tanto più competitivo quanto più elevata è la legalità. Legalità che si può declinare in molti ambiti, quello del lavoro è uno dei più significativi, la concorrenza sleale è inaccettabile, non solo per le imprese, ma per l'intero territorio. L'auspicio è che altre associazioni territoriali di Confindustria in Italia possano avviare con gli Ispettorati iniziative analoghe». Questi ultimi, in base all'intesa, attraverso gli Osservatori permanenti sulla cooperazione, potranno, tra le altre cose, verificare la qualità giuridico-economica delle cooperative con le quali si intende stipulare un contratto di appalto nonché certificare preventivamente, dietro richiesta dell'impresa utilizzatrice, la genuinità di un contratto di appalto servizi. Pennesi ha spiegato come negli ultimi tre anni, a livello nazionale, il fenomeno delle cooperative spurie sia aumentato del 49 per cento. «Segno che - ha aggiunto - il fenomeno degli appalti illeciti sta proliferando»

