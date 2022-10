«Il Latini bis in casa Lega non è in discussione», questa la ricostruzione che arriva da un fedelissimo del primo cittadino che ieri sera ha partecipato alla riunione del Carroccio di Terni, nelle sede di Corso del Popolo. «E' stata un'altra lavata di stracci», la versione diametralmente opposta che arriva sempre dalla Lega. Insomma, il clima da resa dei conti prosegue, e le varie anime della Lega raccontano lo scontro in atto ciascuna a modo loro. Prevedibile. Ma un dato certo almeno c'è, anzi una data, il 27 ottobre, quando si terrà il congresso per il la segretaria comunale, oggi guidata dal consigliere comunale Devid Maggiora. «Voglio la tessera e la militanza perché voglio votare», si è fatta sentire l'assessora Benedetta Salvati. Di fatto una sorta di avvertimento, rivolto a chi, dentro la Lega, metto in dubbio l'operato del sindaco Leonardo Latini e della sua squadra leghista, sulla base dei risultati deludenti del 25 settembre, con la Lega che ha perso 10mila voti a Terni, malgrado la governi da quattro anni. Non sfugge a nessuno che "prendere" il partito in vista delle elezioni comunali voglia dire guidarlo per le ricandidature e la composizione della lista, o delle liste. Perchè il tema della lista civica a sostegno del sindaco con dentro assessori di peso della Lega resta sullo sfondo, malgrado ieri sia stata smentita. «Nessuna lista si lavora per la Lega», è la linea dei fedelissimi del sindaco. E il primo cittadino che è stato più diretto che mai. «Io sono un mito, da qui non mi sposto, io e gli assessori della Lega i voti li prendiamo, ricevo complimenti da tutta l'Umbria per il mio operato», ha scandito a pieni polmoni. Come a dire, se la Lega il 25 settembre non è andata bene è anche colpa delle candidature scelte. Ma l'ex senatrice Valeria Alessandrini era già andata via, un appuntamento per una cena istituzionale. Il congresso si avvicina, così come la resa dei conti.