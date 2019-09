Ultimo aggiornamento: 11:18

L'assessore Melasecche in forse, l'ingresso di Carissimi, le quotazioni di Fausti che salgono e la conferma dell'assessore Alessandrini. La lista della Lega per le regionali del 27 ottobre è in continua evoluzione. Lo stop a Melasecche, uomo forte della Giunta Latini, non trova conferme ufficiali ma in casa Lega sostengono che l'assessore ai lavori pubblici non sarà in lista, ma non vuol dire che un domani non possa fare ugualmente parte della Giunta regionale guidata dalla senatrice Tesei. Per l'avvocato Carissimi, consulente dell'ex sottosegretario all'ambiente Gava, la candidatura è sicura. Salgono anche le quotazioni di Fausti, coordinatore della campagna elettorale di Latini. Un nome, quello di Fausti, che piace tanto al sindaco Latini quanto ai vertici del Carroccio. Fausti, che ha incontrato il leader Salvini alla Comunità incontro di Amelia, nello schema della Lega andrebbe cosi a far parte del pacchetto di mischia che serve per arginare su Terni l'effetto del governo M5s-Pd. Già in campagna elettorale, Fausti ha dimostrato di aver portato peso politico alla Lega, come si è visto anche dal risultato ottenuto dal più votato, l'ex leghista Emanuele Fiorini, passato di recente a FdI. Chiude il pacchetto di mischia ternano della Lega, l'assessore alla scuola Alessandrini.