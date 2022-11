Restauro del Verdi, in casa Lega volano gli stracci, con l'assessore Melasecche che attacca il sindaco Latini. La rottura si consuma sul versante dei finanziamenti che saranno utilizzati per realizzare il nuovo teatro comunale. Nel mirino dell'assessore Melasecche il post social del sindaco Latini. Ringraziamenti a tutti, tranne che alla Regione, questo il passaggio firmato dal primo cittadino di Terni che non è stato digerito dall'assessore Melasecche. «Dispiace che Lallo si sia stranamente dimenticato di riccordarlo», scrive l'assessore Melasecche ricordando l'impegno che in prima persona ha messo per recuperare i finanziamenti necessari per restaurare il Verdi. «La memoria a volte fa brutti scherzi», conclude l'assessore Melasecche. Una lavata di stracci via social che ha permesso al segretario di Ap, Riccardo Corridore, di affondare il coltello nel burro fuso. «Melasecche leghista asintomatico apre una polemica con il sindaco Latini sul Verdi. Insomma, arrivano gli effetti positivi della candidatura di Bandecchi».