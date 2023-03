Terni, tensioni in casa Lega Latini bis o accordo con FdI Caparvi a Roma per il rebus

Dal nazionale è arrivata l'indicazione di proseguire da soli con il Latini bis, ma dopo la riunione fiume di ieri sera la Lega si ritrova al punto di partenza. E oggi il segretario regionale Virginio Caparvi sarà a Roma per chiudere la partita, o almeno è quello che spera. Proseguire con Latini in una corsa solitaria o andare in coalizione con Fratelli d'Italia e Forza Italia per salvare l'unità del centrodestra e portare avanti il lavoro svolto? Queste le due posizioni che si sono discusse ieri nel corso di un incontro fiume durato tre ore nel corso del quale non sono mancati momenti di tensione. Unica cosa certa al momento è lo stop che è arrivato anche dal segretario Caparvi rispetto alla lista civica del sindaco, che in casa del Carroccio viene vista come una mossa svuota Lega, a prescindere dalla decisione di andare o meno in coalizione. Insomma, se anche dovesse essere Latini bis lo sarà con la Lega in purezza, senza liste in appoggio che non vengono viste di buon occhio da nessuno in questo momento, considerando che la lista al momento è in alto mare e conta appena quattro iscritti. In particolare gli assessori uscenti si sono schierati per il Latini bis, mentre i consiglieri comunali e i militanti hanno ribadito che serve trovare un accordo per andare in coalizione con FdI e Forza Italia. Una spaccatura che il segretario Caparvi dovrà cercare di ricomporre oggi a Roma tenendo conto delle chiare prese di posizione che hanno espresso consiglieri i militanti.