Terni, Latini bis in bilico mediazione fallita la Lega è una polveriera

Avrebbe dovuto ricucire lo strappo ma il risultato è stato un boomerang. La toppa peggio del buco, come si dice in questi casi. La mediazione del presidente Ferranti è fallita e in casa Lega la scelta di mandare in avanscoperta un esponete di un altro partito, che dovrebbe svolgere un ruolo al di sopra delle parti, è stata vista come l'ennesima mancanza di rispetto da parte del sindaco Latini verso il partito e i consiglieri comunali. E questa mattina è arrivato il primo scossone al sindaco Latini. In Terza commissione la maggioranza è andata sotto per effetto del voto di astensione dei due consiglieri comunali​ Devid Maggiora e Federico Brizi. L'atto dell'assessore Federico Cini è stato così "bocciato", nel senso che non ha ottenuto parere favorevole dalla Terza commissione. Insomma, la conferma che il clima è da resa dei conti e che i consiglieri leghisti non son più disposti a fare buon visto a cattiva sorte, come hanno dovuto fare fino ad oggi malgrado i segnali di crisi fossero evidenti tra dimissioni, cambi di casacca e rimpasti.

Un mandato, quello affidato al presidente Ferranti, che è durato al massimo 48 ore, dal momento che dopo le prime telefonate e i primi incontri il presidente Ferranti ha capito che i margini per ricomporre la frattura tra la Lega e il sindaco Latini non c'erano, e forse non ci sono mai stati. Inoltre, lo stato maggiore di Forza Italia ha fatto capire (eufemismo) al presidente Ferranti che non era suo compito andarsi ad impicciare di questioni che appartengono a dinamiche di un altro partito, e che in questa fase rischiano di complicare ulteriormente gli equilibri della coalizione di centrodestra. Più che una missione impossibile, quella del presidente Ferranti, si è trasformata in una missione suicida, politicamente parlando visto che la frattura tra il sindaco Latini e la Lega ora è più netta di prima. «Non può trattare il partito, i militanti e i consiglieri in questo modo. La situazione in casa Lega è al collasso nessuno è più disposto a metterci la faccia. Mandare il presidente Ferranti a ricucire lo strappo è stato l'ennesimo affronto ora basta», è lo sfogo di un esponente della Lega. Uno dei tanti che da giorni si registrano orami di ora in ora.