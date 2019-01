Perugia, via libera al posto di polizia a Fontivegge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Avanti con il posto fisso di polizia a Fontivegge. Lo ha riferito il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, a Palazzo dei Priori, direttamente al sindaco Andrea Romizi. Il via libera, come riporta una nota ufficiale della Lega Umbria, è arrivato dopo un incontro positivo con il prefetto, Claudio Sgaraglia.«L’obiettivo non è avere una camionetta in giro per il quartiere – ha precisato Candiani – noi riteniamo necessario avere un presidio fisso della polizia che possa fungere da deterrente e dare sicurezza ai cittadini. Se questo vuol dire assemblare uomini della polizia di Stato con quelli della polizia ferroviaria, non sarà certo questo tipo di burocrazia a fermare il buonsenso. La Lega ha fatto della sicurezza, il suo cavallo di battaglia, lo stesso Matteo Salvini ha annunciato un sostanziale incremento di agenti di polizia in tutta l’Umbria, il presidio di Fontivegge è un’ ulteriore conferma di quanto la Lega ascolti il territorio e lavori per il cittadino».«Siamo riusciti a trovare i 110 milioni necessari a riportare a 300 milioni il contributo previsto dal governo per i Comuni per compensare il mancato gettito di Imu e Tasi – ha comunicato Candiani a Romizi -. Lunedì andrà in commissione affari istituzionali. Novanta milioni li abbiamo sottratti dal reddito di cittadinanza. A parer mio non un contributo di poco conto, considerato che per il solo comune di Perugia vale 1,54 milioni».