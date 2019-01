Prima la consultazione faccia a faccia con il capogruppo, poi le porte della sala si aprono a tutti i consiglieri. È iniziato così il giro di consultazioni che la deputata Barbara Saltamartini proseguirà anche nella giornata di oggi. «La conosco bene», dice il sindaco Leonardo Latini riferendosi alla militanza di Alleanza nazionale negli anni Novanta. «Una conoscenza maturata a Roma», aggiunge il primo cittadino un attimo prima di salire nella sede della Lega di via Angeloni. Chiamatela commissario, tutor, navigator o la mano tesa del Carroccio al sindaco Latini per aiutarlo in momento complicato, Saltamartini ieri ha chiamato tutti a rapporto. All’appello non mancava quasi nessuno. Bocche ovviamente cucite, ma il senso dell’incontro appare chiaro. La deputata leghista, alla sua terza legislatura con un passato nel Pdl, è stata mandata a Terni per mettere fine alle lotte intestine che stanno paralizzando l’azione politica del centrodestra. Lotte che è difficile spiegare e analizzare visto che si tratta di un partito che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva e ora conta ben tredici consiglieri comunali. Seduta tra i due segretari, quello comunale Federico Cini, e quello regionale, Virginio Caparvi, Saltamartini ha atteso che il sindaco entrasse nella sala prima di iniziare ad ascoltare i vari interventi. Resta da capire quale sia il mandato politico che i vertici del Carroccio hanno dato alla deputata passata alla Lega nel 2015 dopo la rottura con Ncd. Dovrà fare solo l’amministratrice di condominio e mettere fine alla liti o imprimerà una guida politica all’agenda di Palazzo Spada? Interrogativo che potrà sciogliersi leggendo tra le righe rispetto ai nodi che Palazzo Spada è chiamato a sciogliere entro pochi giorni. Lo spettro del sindaco ombra aleggia sulla testa di Latini.

«Da Terni, il Comune più grande d’Italia amministrato dalla Lega, parte la sfida per vincere le elezioni europee ed arrivare a conquistare la Regione Umbria». Questo il messaggio lanciato dall’onorevole Saltamartini. «E’ più che mai importante ripartire dal territorio, dagli amministratori comunali – ha proseguito la Saltamartini – per garantire la migliore amministrazione e dare risposte ai cittadini che, proprio dal risultato di Terni, hanno impresso un cambio di passo rispetto all’egemonia politica che la sinistra per anni ha rappresentato su tutto il territorio dell’Umbria. Il mio ruolo sarà quello di sostenere al massimo il lavoro della Giunta Latini e di aiutare tutto il movimento a crescere sui territori e a prepararsi nel modo migliore anche alle prossime sfide amministrative che abbiamo di fronte a partire da quella più importante di Orvieto».

