L'ultima decisione spetta il 28 maggio al Governo, ma intanto la Federcalcio dice che la Ternana deve riprendere a giocare. Niente stop definitivo alla serie C, niente quarta promozione al Carpi per meriti sportivi. Ma il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è ancora sul piede di guerra e sostiene l'impossibilità della categoria a riprendere. Le polemiche, dunque, sono destinate ancora a non placarsi. Il Consiglio federale, ieri, ha detto che i campionati professionistici devono finire sul campo entro il 20 agosto, mentre la fine ufficiale della stagione slitta al 31 agosto. Dunque, anche la serie C. Come, non si capisce ancora bene, ma deve finire. Date, ancora, non ce ne sono, ma deve finire. Secondo la logica seguita dall'organo federale, si dovrebbe portare a termine ogni campionato professionistico (stop definitivo, invece, ai dilettanti) proseguendo nel proprio format. In teoria, dunque, la serie C dovrebbe ricominciare da dove aveva interrotto. In questo modo, la Ternana tornerebbe in campo al Liberati contro la Vibonese per la prima delle rimanenti otto giornate della stagione regolare. Ma non è detto che non ci siano margini per la soluzione della sola disputa dei playoff, lasciando cristallizzate le classifiche e considerando già in serie B le tre capoliste. Lo stop al campionato chiesto dai club di Lega Pro è stato respinto, con disappunto di Ghirelli il quale ribadisce l'impossibilità della serie C a ripartire. Lo stesso, rilascia una dichiarazione per annunciare un nuovo confronto con i club, con frecciata ad alcuni presidenti, tra i quali anche Stefano Bandecchi, che hanno chiesto i playoff per iscritto alla federazione: «Discuterò ancora una volta coi presidenti, con la stessa chiarezza con cui l'ho fatto sempre. Poi, qualcuno può andare a sollecitare scrivendo lettere». In attesa che il 28 maggio il Governo prenda la decisione finale, il Consiglio federale si riserva anche di disporre un cambio di format dei campionati, che va dai soli playoff alla promozione per meriti sportivi, in caso di parere negativo dal Governo sulla ripresa o necessità di successive nuove interruzioni. La Ternana, per ora, non fa commenti ufficiali. Intanto, si gode i numeri del primo mese di attività dell'associazione Terni col Cuore, a sostegno delle categorie deboli della città. Stanziati 50 mila euro nel progetto Oltre il blu per le famiglie con figli autistici di concerto con la neuropsichiatria infantile dell'ospedale, 20 mila euro per l'associazione Il sogno di Rebecca per permettere alla giovane Rebecca Antonelli di curarsi in America, 25 mila euro di buoni spesa per 150 famiglie. Poi, più di 430 persone aiutate con il buono del rossoverde, 500 chili di pane distribuiti con Ternipan e quattro persone assunte da aziende aderenti al progetto. Il suo campionato, lo sta vincendo.

