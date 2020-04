Sangemini, la Lega: «Perplessità sulle strategie del gruppo»

«Seppur nell'evidenza delle difficoltà che il tessuto economico locale sta attraversando in seguito alle disposizioni governative derivanti dall'emergenza sanitaria e alla conseguente rivoluzione dei consumi, non possiamo che sottolineare le nostre perplessità in merito all'efficacia delle misure strategiche messe in campo dal gruppo delle Acque Minerali d'Italia per il rilancio del marchio Sangemini Amerino»: a dirlo, in una nota, sono la deputata Barbara Saltamartini, presidente commissione Attività produttive alla Camera, e la senatrice Valeria Alessandrini, entrambe della Lega. «In base ai dati in nostro possesso, come evidenziato anche da importanti riviste del settore - sottolineano le due parlamentari - la vendita di acqua minerale in Italia a marzo del 2020 ha fatto registrare un incremento superiore ai 20 punti percentuali rispetto ai volumi di marzo 2019. Dati che collidono con quanto più volte espresso dall'azienda in merito alla diminuzione del fatturato e che testimoniano evidenti difficoltà nel sostenere un'azione di marketing efficace di rilancio». A detta di Saltamartini e Alessandrini «sembrerebbe che vi sia carenza di materiale essenziale all'interno degli stabilimenti, per consentire il regolare svolgimento dell'attività», a questo si aggiunge «la mancata integrazione da parte di Inps della cassa integrazione per gli 86 lavoratori, promessa dal premier Conte entro il 15 aprile, ma non ancora corrisposta». Per Saltamartini e Alessandrini la proprietà «deve dire con chiarezza quali progetti e pianiaziendali intende mettere in campo». «Presenteremo le nostre proposte per l'apertura di tavoli nazionali sulla vertenza - concludono - auspicando la piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti ai tavoli territoriali già avviati e augurandoci che azienda e Mise diano finalmente risposte concrete per il bene dei lavoratori e di tutto il territorio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA