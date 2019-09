Fiorini entra in Fratelli d'Italia

Oggi l'annuncio ufficiale. L'ex leghista Emanuele Fiorini, passato al Gruppo misto dopo l'addio alla Lega, entra in Fratelli d'Italia. L'ingresso di Fiorini in FdI era nell'aria da tempo, ma nel pomeriggio verrà data una comunicazione ufficiale in occasione di una conferenza stampa che si terrà a Perugia, nel corso della quale verrà anche indicato il nome del nuovo coordinatore comunale di Terni di FdI che sarà l'ex assessore al welfare Marco Cecconi. Cecconi prenderà così il posto di Paolo Alunni Pistoli, che è stato chiamato a guidare FdI a Terni lo scorso anno. Fiorini, ex operaio dell'Ast, ha rotto con il partito di Salvini a marzo, dopo essere stato eletto a Palazzo Spada con 1.100 preferenze, risultando il più votato di tutto il Consiglio comunale.



«Qui la Lega ha cambiato pelle, lascio perché ci sono state troppe incomprensioni col partito», aveva detto in occasione di un incontro con la stampa per annunciare il suo addio alla Lega. In un primo momento, il consigliere regionale, leghista della prima ora, «sono entrato in Lega quando stava allo zero virgol», ama ripetere, era intenzionato a dar vita ad una lista civica in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 27 ottobre. Progetto evidentemente naufragato considerando il cambio di casacca che si formalizzerà oggi. L'ingresso di Fiorini in FdI non è stato un passaggio facile in casa del partito della Meloni. L'ex leghista ha dovuto superare diverse resistenze, ma nei giorni scorsi è arrivato da Roma il via libera all'operazione.

