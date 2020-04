Lega, Fdi e anche Italia Viva contro le scelte del Governo: «Differenziare l'Umbria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Fuoco di fila anche dalla politica contro il Dpcm del premier Conte, accusato di non aver tenuto conto delle differenza di contagio in Umbria rispetto ad altre Regioni. «Del tutto inadeguate e insufficienti le misure adottate dal Governo Conte. Più che una Fase 2 sembra una Fase 1 bis». Così l'attacco durissimo del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Pastorelli a nome di tutti i consiglieri regionali della Lega.Il nuovo Dpcm di Conte condanna migliaia di attività a morte: è assurdo non concedere la riapertura a tutti quelle attività dove già ora è possibile consentire il distanziamento o l'esercizio della propria attività in maniera sicura e protetta - tuona Emanuele Prisco, deputato umbro di Fratelli d'Italia - Non si comprende il metro utilizzato per imprese o attività, che si trovano ad essere penalizzati in maniera drastica per il solo fatto di appartenere o no ad un settore, dovendo attendere forse un altro mese per riprendere a generare reddito. Una situazione ancora più paradossale e controproducente in realtà dove la portata dell'epidemia, come nel caso dell’Umbria, è stata più marginale rispetto ad altre zone d'Italia».Sulla stessa linea anche la senatrice di Italia Viva Nadia Ginetti: «Questa non è la fase 2 che avevamo chiesto come Italia Viva. Pur nella cautela, con i protocolli di sicurezza nei posti di lavoro e precauzione del senso civico comune, credo si configuri un problema giuridico legato alla limitazione di libertà costituzionali ormai non giustificabili, salvo in Lombardia, in quelle regioni come l'Umbria che registra un bassissimo contagio».