Le vittorie della Ternana si fermano, ma l'imbattibilità prosegue

TERNI - La Ternana interrompe la serie di vittorie consecutive, che si ferma ad undici, mantenendo l'imbattibilità in campionato. Con la Turris finisce 2 a 2. In rimonta.

E' stata una gara bella sbloccata al 12' da una punizione di Falletti. Al 20' lancio lungo di Giacomelli per Pandolfi che prima difende bene la palla, poi si libera di Boben e indisturbato batte Iannarilli. Trascorrono sei minuti e la storia si ripete. Pandolfi, ancora lui, fa a sportellate con Russo ma di testa ha la meglio per il raddoppio. La formazione di Fabiano ci crede e al 35' dopo una ripartenza il tiro di Franco viene deviato provvidenzialmente in angolo da Boben.

I rossoverdi reagiscono con Partipilo che prende un palo di testa, divorandosi però il gol. Ancora il capocannoniere rossoverde ad inizio ripresa spreca, sempre di testa, non coprendo lo specchio della porta da ottima posizione.

Al 15' Lucarelli cambia modulo effettuando tre sostituzioni. Dopo un brivio con l'ex Tascone, arriva il pareggio. Lorenzini di testa cerca di dare la sfera al portiere ma Abagnale finisce col travolgere Vantaggiato. Rigore. Dal dischetto va Falletti che firma pure la doppietta.

La partita termina con la Ternana in pressione che si rende pericolosa realmente con un tiro di Peralta.

Per le Fere la prima parte del campionato finisce qui, attendendo il turno infrasettimanale per conoscere il risultato del Bari che sarà ospite del Palermo.

TERNANA-TURRIS 2-2

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone (15’st Bergamelli), Russo, Boben, Salzano; Palumbo (15’ st Damian), Proietti; Partipilo (15’ st Vantaggiato), Falletti, Furlan (44’st Defendi); Raicevic (24’ st Peralta) . All. Lucarelli. A disp. Vitali, Ferrante, Torromino, Ndir, Onesti, Paghera, Diakitè

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Lame, Lorenzini; Da Dalt (42’ st Fabiano), Signorelli (33’ st Romano), Franco, Tascone (42’ st D’Alessandro), Esempio; Giannone (38’ st Alma); Pandolfi (33’ st Persano). All. Fabiano. A disp. Barone, Loreto, Longo, Marchese, Esposito, Brandi, D’Ignazio

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: pt 13’ Falletti, 20’ Pandolfi, 26’ Pandolfi; st 30’ Falletti su rigore

NOTE: Partita giocata a porte chiuse. Ammoniti Boben, Signorelli, Tascone, Russo per gioco falloso, Rainone per proteste, Peralta per simulazione, Abagnale per comportamento non regolamentare. Angoli 5-1. Recupero tempo pt 1’, st 5’

