Le Vibrazioni, Zio Command, il sindaco e i suoi: il dietro le quinte del Capodanno di Terni

TERNI – Hanno fatto “vibrare” duemila spettatori. In centro: nelle tre piazze (Europa, della Repubblica e dei Bambini) brindando ad un anno che Zio Command ha definito fortunato per antonomasia: «23 sta per …- pausa - beh ve lo dico in seconda serata».

Presente anche quasi tutta la giunta Latini che, poco prima del brindisi, tra una esibizione e l'altra, è salita sul palco per fare gli auguri al pubblico presente che, in quel momento, stava uscendo dai locali per assistere al concerto delle Vibrazioni: «La vostra presenza qui - ha detto il sindaco Latini - è la conferma che tutti sentivamo la necessità di ritrovarci insieme, per fare festa»