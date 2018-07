di Michele Bellucci

BETTONA - Ci sono controindicazioni nell'utilizzo del lievito di birra per lavorare farine integrali? Davvero le pasticche a base di crusca sono utili per chi soffre di stitichezza? Le pastine per bambini in commercio vengono realizzate con la giusta tipologia di grano? Su queste e altre questioni legate al mondo dei grani antichi hanno fatto luce ieri alcuni importanti studiosi, nell'ambito del convegno "Vivere insieme il Territorio" tenutosi giovedì, che ha sancito la nascita dell'associazione culturale omonima. Un progetto ambizioso che parte da Bettona grazie a quattro giovani imprenditori locali, convinti che si possa promuovere realmente un territorio attraverso delle buone pratiche in agricoltura e un nuovo approccio produttivo.



Matteo Pennacchi, Ettore Caponi, Eleonora Maria Siena e Pierluigi Mariottini, i quattro imprenditori agricoli bettonesi fondatori dell'associazione, hanno illustrato durante l'incontro le direttrici principali del Progetto Terre di Bettona, basato sulle tre parole cardine "ambiente, salute e reddito equo". L'esperienza dei quattro nella produzione di grani antichi li ha spinti a usare le loro conoscenze per valorizzare il territorio locale, favorendo un cambio di mentalità rispetto al passato. Questo attraverso la creazione di un marchio che simboleggi la qualità dei prodotti e dei processi produttivi e, contemporaneamente, che riesca a diffondere una cultura del "buono in ogni senso". Un marchio, Progetto Terre di Bettona, che garantirà anche altri prodotti locali, con lo stesso approccio a condizione che i produttori e trasformatori associati perseguano le linee guida indicate: «In questo nostro percorso - hanno spiegato Caponi e Pennacchi - siamo stati sostenuti da Slow Food Perugia e dal professor Stefano Benedettelli, docente di Genetica Agraria e di Miglioramento genetico delle specie vegetali all'Università di Firenze, oltre al fondamentale supporto organizzativo della Proloco di Bettona».



Al convegno, oltre ai fondatori dell'associazione e al sopraccitato professor Benedettelli, hanno preso parte anche l'agronomo Donato Silveri del Consorzio della Solina d'Abruzzo e Giordano Stella dell'Associazione Coscienza Verde. Ora verranno organizzati incontri periodici finalizzati a divulgare, con l'aiuto di esperti, informazioni importanti riguardo le tematiche legate all'ambiente e alla salute in cui quotidianamente tutti siamo coinvolti. Inoltre il progetto mira a sviluppare la produzione di farine e prodotti finiti di alta qualità che saranno disponibili a prezzi accessibili.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA