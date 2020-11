Le telecamere della zona a traffico limitato del Centro storico di Narni sono state spente.

NARNI Niente Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Narni: il sindaco Francesco De Rebotti ha inteso interrompere il provvedimento per il periodo di durata della pandemia per due evidenti motivi. Il primo è che non circolano tanti veicoli da dover sostenerne un blocco tra le porte d'accesso a difesa dei turisti e visitatori. E il secondo è il piccolo incentivo per i narnesi a recarsi nei negozi del centro storico per le loro spese o per effettuare l'asporto nei ristoranti attrezzati. Erano stati i commercianti sostenuti dai gruppi consiliari della minoranza ad avanzare la richiesta stante la inconsistenza del traffico veicolare, richiesta che è stata poi accolta dal sindaco De Rebotti e dalla Giunta. La decisione del Comune non indica la fine della sospensione ma viene legata direttamente alla possibilità di spostamento con le autovetture dei cittadini. Ovviamente, il giorno della riaccensione delle telecamere sarà opportunamente pubblicizzato dal Comando dei Vigili Urbani.

