NARNI C'è anche un pò di Narni in Capri-Revolution, il film di Mario Martone in concorso alla

Mostra del Cinema di Venezia. Arrivano dalla cittadina umbra,

infatti, alcune delle particolari calzature di scena indossate

dagli attori, creazioni realizzate dall'artigiano-calzolaio

Giuliano Perotti. Tra queste, un sandalo realizzato con 130 metri di corda

(indossato da Seybu, il protagonista del film), e altre 26 paia di scarpe in pelle di canguro. «Tutte su misura, resistenti, leggere, comode e adatte ad un uso particolare» spiega lo stesso Perotti. Le calzature sono state indossate da alcuni attori per ballare sulle scogliere di Capri. «Dovevano essere le più

invisibili possibili - spiega ancora Perotti -, in quanto i ballerini nella scena sono nudi, e poi resistenti ma anche

flessibili. La pelle di canguro è quella che si è prestata meglio a questo uso, la committenza è stata sin da subito

soddisfatta della mia proposta e poi della realizzazione». Un lavoro, quello chiesto a Perotti per Capri-Revolution, che lo ha visto impegnato per buona parte dell'estate 2017, non il primo nell'ambito cinematografico e teatrale. L'artigiano di Narni - che da 28 anni gestisce un'attività nel centro storico, specializzata in trattamento e creazione di oggetti in pelle - ha già lavorato più volte in passato per compagnie e case di produzione di cinema e tv, per le quali ha creato non solo calzature e costumi, ma anche arredi di scena. Tra le opere a cui ha dato il suo contributo, nel 2013, anche il film statunitense Hercules, mentre tra i nomi italiani Perotti ha collaborato, tra gli altri, con il regista Alessandro D'Alatri. «Sono felice per queste esperienze - commenta-, ma nell'ambito dell'artigianato non sono le uniche soddisfazioni, le storie interessanti sono anche altre»

