Le religioni si incontrano e dialogano a Narni

Narni - Dopo l'incontro organizzato lo scorso aprile a piazza della Pace, il vescovo di Terni Narni Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu, organizza un altro un altro incontro tra i rappresentanti delle religioni del comprensorio. Nell’ambito delle manifestazioni per la 18esima Giornata per la custodia del Creato, l’ufficio diocesano per l’Ecumenismo promuove un incontro di preghiera ecumenica e interreligiosa domani giovedì 7 settembre alle ore 19 presso il chiostro di Sant’Agostino in Narni. Alla preghiera parteciperanno il vescovo di Terni-Narni-Amelia Francesco Antonio Soddu, padre Vasile Andrea prete ortodosso, Ermanno Genre pastore valdese, Nader Akkad Imam grande moschea di Roma, El Hachimi Mimoun della comunità islamica Terni, don Enzo Greco direttore dell’ufficio diocesano per l’Ecumenismo, rappresentanti fraterni di altre fedi e il Movimento Laudato sii.

L’iniziativa rientra nel programma del festival dell’ecologia integrale ”Madre Terra, Sorelle Stelle” dedicato a temi culturali, scientifici ed artistici essenzialmente incentrati sull’ecologia integrale, la ricerca scientifica, l’astronomia e il dialogo fra scienza e fede, che si svolge tra Amelia, Narni e Terni fino al 10 settembre.