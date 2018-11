Le Gole del Nera: il percorso arriverà sino al Centro di Terni. Oggi la prima riunione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reticolo, il network sta pendendo piede: solo domenica scorsa l’apertura di un “diverticolo” che dalle Gole del Nera risale le Piagge di Narni. Ora un allungamento sino a Terni, sino al centro della città. In verità il percorso pedonale si è già spinto, lato Terni, sino alla Polymer, un paio di chilometri degli otto che dovrà compiere per congiungersi con le Gole del Nera, per un percorso che non dovrebbe avere grandi problemi dal momento che sul lato destro del Nera, il Genio Civile aveva compiuto la bonifica ripale e quindi il percorso è bell’è fatto al netto degli spini e delle sterpaglie. Ma intanto la riunione tra i Comuni di Terni e Narni, tra il sindaco, Francesco De Rebotti, il vice sindaco, Marco Mercuri e l’assessore Lorenzo Lucarelli con i ternani Enrico Melasecche, assessore alla programmazione strategica, e quello all’ambiente, Benedetta Salvati.E’ stato il primo abboccamento per stabilire la strategia, per capire come spendere i due milioni che la regione ha assegnato proprio per compiere il percorso ciclo pedonale che va dal centro di Terni, sino alla zona delle Fonti, sino alle Mole ed all’oasi di san Liberato, sino ai confini col Lazio. Dall’altra parte il Comune di Terni intende poi proseguire verso la Cascata delle Marmore ed il Lago di Piediluco quale Parco naturalistico integrato, fino all’alta Valnerina e le sorgenti del Nera.Il prossimo incontro sarà strettamente tecnico. La riunione di oggi è stato pure il primo passo per ampliare la collaborazione fra i due comuni nell’ottica delle smart city, delle politiche economico-ambientali e dei servizi territoriali sui quali le due città avevano già iniziato a lavorare, nell’ambito delle Smart Land per città integrate e intelligenti ma anche e soprattutto in una visione dei problemi non più ristretta in angusti confini amministrativi quanto piuttosto pronta a cogliere tutte le possibilità di crescita che una apertura di questo tipo può oggi assicurare.