“Le donne lo sanno, insegniamolo agli uomini”: a Terni un incontro per raccontare la forza delle donne e il bisogno di educare gli uomini

Terni -

“Le donne lo sanno, insegniamolo agli uomini”. Perché Giulia è stata la centoquinta vittima di un non amore, di un rapporto di possesso dal quale non è riuscita a liberarsi, di un uomo che non ha accettato un ‘basta’.

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne nella biblioteca comunale di Terni, 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕, si terrà un incontro per raccontare la forza delle donne, la loro consapevolezza, il bisogno di educare gli uomini.

Dopo i saluti dell’assessora comunale Viviana Altamura ci sarà la tavola rotonda a cui prenderanno parte Alessandra Robatto del Soroptimist international club di Terni, la professoressa di lettere e guida turistica nonché autrice del libro “Donne caparbie” Maura Zamola, Teresa Di Lernia del Centro antiviolenza "Barbara Corvi" di Amelia, la scrittrice Alessandra D'Egidio, il comandante del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Terni Francesco Caccetta. Modererà l’incontro il direttore artistico di "Note a Margine", festival della parola, Rossano Pastura.

Seguirà la proiezione del video “Credevo fosse amore” degli studenti dell'istituto d'istruzione superiore "Gandhi", liceo delle scienze umane di Narni scalo.

«Le donne sanno che dal 1° gennaio al 18 novembre di quest’anno ci sono stati 105 femminicidi, di cui 80 commessi in ambito familiare. Numero purtroppo in continuo aggiornamento. Le donne lo sanno, purtroppo, perché ne portano i segni sulla propria pelle. Le donne sanno quanto è doloroso e vigliacco scambiare la gelosia per amore e trasformare questa in violenza. 𝐃𝐨𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐢 𝐮𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀! a 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐮𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐮𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢».