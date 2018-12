TODI - Dramma mercoledì mattina nella zona di Camerata: il titolare di un'impresa edile è morto mentre stava lavorando, schiacciato da un camion che si è sfrenato. Immediati sono scattati i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale medico sanitario del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Todi e gli esperti della Asl per la sicurezza sul lavoro.



Molto conosciuto in tutta la zona di Todi, l'uomo è il titolare della ditta edile: 42 anni, un giovane padre e imprenditore molto apprezzato da tutti. La notizia ha fatto velocemente il giro della città e sono in molti a piangerlo.