Lavoro, in provincia di Perugia meno “coraggio” di fare impresa

PERUGIA - Il sistema delle imprese della provincia di Perugia segna il passo, riesce a mantenere le posizioni, ma non ha la forza necessaria per avviare una nuova fase espansiva: i risultati dell'indagine Movimprese 2018 sulla natalità/mortalità delle imprese della provincia. Al 31 dicembre 2018 - riferisce una nota dell'ente camerale - lo stock complessivo delle imprese di ogni settore, dimensione e forma giuridica si attesta a 72.641 unità, pari a -0,4% sul 2017. Per la dinamica natalità-mortalità delle imprese, il 2018 è stato un anno a tinte grigie. In calo la creazione di nuove imprese scese a quota 3.486 imprese, con una flessione secca dell'11,2%: sul 2017 mancano all'appello 438 imprese. È il peggior risultato degli ultimi cinque anni.

