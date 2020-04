La notte del lavoro narrato: appuntamento il 30 aprile anche in Umbria

30 aprile 2020: La notte del lavoro narrato, la settima edizione anche in Umbria

Il 30 aprile si svolge la settima edizione de “La Notte del Lavoro Narrato”. La manifestazione, nata da un’idea del sociologo napoletano Vincenzo Moretti, è ormai un consolidato appuntamento che in tutta Italia mobilita migliaia di persone.

Piazze, biblioteche, fabbriche, scuole e anche case private, sono state negli anni passati luoghi d’incontro per parlare di lavoro e per arrivare insieme al Primo maggio.

La situazione sanitaria del paese ha costretto gli organizzatori a spostare gli incontri dai luoghi fisici a quelli virtuali, per mantenere comunque vivo il rapporto tra tutti quelli che hanno deciso di partecipare.

In Umbria, nelle più recenti edizioni, la Biblioteca Comunale di Guardea è divenuta il punto di riferimento per l’evento, ospitato in precedenza per ben tra anni a Narni.

Per quest’anno, è stato creato un gruppo Facebook (30 aprile 2020 La notte del lavoro narrato in Umbria) attraverso il quale sarà possibile dare il proprio contributo: immagini, testi, video, fotografie, musica, ognuno potrà esprimersi con il linguaggio più amato e sentito.

L’Italia, come ci ricorda il primo articolo della nostra Costituzione, è una repubblica democratica fondata sul lavoro e, quindi, fra lavoro e democrazia esiste un vincolo indissolubile. Narrare il lavoro e raccontare le diverse esperienze serve, secondo l’ottica illustrata dagli organizzatori, a ricordarci che “insieme” possiamo fare molto di più e che il lavoro è il punto di contatto fra la realizzazione del singolo e l’apporto dato al bene comune. Non a caso il riconoscimento del valore del lavoro è fondamentale per quelle tradizioni - liberale, cattolica e socialista - che hanno guidato alla nascita della nostra democrazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA