PERUGIA - E' bastato un attimo per avere un incidente con il trattore ed ora essere ricoverato in condizioni gravissime. Succede nella tarda mattinata di sabato a Roveto, una zona impervia intorno a Gualdo Tadino: un operaio stava lavorando quando, per cause ancora in corso di accertamento, il trattore che stava manovrando si è ribaltato. Le conseguenze della caduta successiva al ribaltamento del mezzo sono sembrate subito particolarmente gravi. Sul posto si sono precipitati, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e il 118.



Le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell'operaio sono state particolarmente impegnative, vista proprio la zona impervia, con l'uomo che è stato poi trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Una volta arrivato, è stato sedato e trasferito nel reparto di Rianimazione.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



