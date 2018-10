Lavori sul raccordo Terni - Orte: traffico alle stelle a Narni Scalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI Il rinforzo del flusso di auto e tir provenienti dal raccordo per Orte è già arrivato lungo Via Tuderte a Narni. E non ci si aspettano tregue di sorta: il “risanamento profondo” della E45 che sta compiendo l’Anas dopo decenni, è arrivato al casello di Narni, inevitabilmente, dopo essere disceso lungo tutta la grande strada di comunicazione, da Cesena. Ma al di là del fatto che la chiusura dei caselli obbligherà in tanti, specie i distratti, a fare avanti ed indietro sul raccordo, tra lo svincolo per Perugia e Narni, accadrà che per entrare nella Conca Ternana si dovrà operare dal casello di Nera Montoro o peggio da quello di Capitone: grande discesa e poi ingresso sulla Capitonese, per ingolfare il traffico in maniera consistente di Via Tuderte, coi tir tutti in fila. Nessuno pensa, per scaramanzia a quello che potrebbe accadere con un incidente come quello occorso qualche giorno fa, che ha fatto vedere i sorci verdi ai narnesi. Ma Narni Scalo ci hanno fatto, male, il callo. Marco Mercuri, il vicesindaco, allarga le braccia: “Speriamo sia la fine dei problemi con la conclusione dei lavori; d’altra parte il raccordo si doveva rifare tutto ed ora un qualche disagio si dovrà sopportare. Cercheremo però di eliminare il più possibile i sacrifici dei residenti e staremo attenti”. I lavori sulle rampe dureranno sino ai primi giorni del mese di novembre mentre l’intera tratta vedrà la sparizione dei cantieri solo un mese più tardi, alla metà di dicembre, in quel momento tutto il raccordo Terni - Perugia non avrà più cantieri di sorta. Intanto si preparano i vigili ad essere rigorosissimi per quanto riguarda il divieto di sosta lungo la Tuderte: vedere, in questi casi, qualcuno che scende a comprare anche una sciocchezza e dietro tre, quattro bisonti della strada, che sbuffano ossido di carbonio a tutto andare, non è infrequente: “Bisonti che non spengono mai il motore – spiega Maura Seri, commerciante – la puzza dei tubi di scappamento arriva sino in cielo. Non sono mica dei bei momenti. Sembra di stare sull’Autosole”. Ed in questi casi viene il rimpianto che il comune non sia andato sino in fondo rispetto alla normativa del traffico che voleva evitare che su Via Tuderte, a “salire”, si potesse girare a sinistra e da lì generare ingorghi che in condizioni così estreme risulterebbero smaltibili in lungo tempo: bastò qualche protesta perché tutto diventò una bolla di sapone ed il traffico riprese nel caos più completo. Comunque le pattuglie saranno rafforzate, soprattutto nei momenti del gran traffico dell’uscita e dell’entrata delle scuole, quando anche i bus con gli studenti a bordo si immetteranno sulle strade, verso Amelia, dove intercetteranno il flusso che scende dal casello di San Pellegrino, o per Narni