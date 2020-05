Spoleto, lite per la segnaletica: «Disegnata dentro le buche»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Lavori pubblici, esplode la polemica per la segnaletica orizzontale disegnata in alcuni casi dentro le buche. A sollevare la questione sono i consiglieri comunali di opposizione Maria Elena Bececco, Ilaria Frascarelli (Spoleto Popolare), Gianmarco Profili e Roberto Settimi (Alleanza Civica).«Siamo consapevoli – dicono – che non ci sono i soldi, avendo noi governato la città con i noti problemi del disavanzo di bilancio e con un’emergenza sismica. Quello che però ci indigna sono i lavori fatti male, non controllati, senza un minimo di rispetto per il cittadino vessati dalle tasse». Nelle parole dei consiglieri, non manca la frecciata rispetto alla disponibilità attuale delle casse comunali: «Vedendo gli atti pubblicati – evidenziano – crediamo che per la giunta De Augustinis i soldi non siano un problema, visto che sono state approvate delibere anche con il parere contrario di regolarità contabile, che sarebbe invece necessario e obbligatorio per legge». La minoranza, quindi, torna sugli interventi “fatti male”. «Ci riferiamo, nello specifico, ai lavori di segnaletica orizzontale fatti in questi giorni: in molti casi – spiegando allegando alcune foto al documento - sono state fatte le strisce dentro le buche». Da qui la tirata d’orecchie all’assessore competente: «Sarebbero bastati 10 euro per un po' di asfalto, un po' di competenza e voglia di fare bene le cose semplici, che poi è quello che chiedono i cittadini!». Intanto, per alcuni lavori criticati, ce ne sono altri finalmente portati a termine. È il caso degli interventi nei giardini di Piazza della Vittoria, ultimati ormai da una settimana, con il parco che è tornato a essere disponibile. Gli interventi, per un importo di 18mila euro, avevano subito una battuta d’arresto a causa della sospensione dei cantieri determinata dall’emergenza sanitaria. La scorsa settimana, invece, sono stati completati e le reti arancioni che delimitavano l’area, tornata fruibile, sono stati rimossi. «Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi – ha evidenziato l’assessore all’Ambiente, Maria Rita Zengoni - abbiamo cercato di far terminare i lavori in tempi rapidi per restituire alla città l’intera area sistemata. Dispiace non aver potuto organizzare una riapertura alla presenza di cittadini e istituzioni, ma abbiamo comunque ritenuto importante, con la fine del divieto di accesso a parchi e giardini, fare in modo che questo spazio verde alle porte del centro storico fosse subito a disposizione di tutti».