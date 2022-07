Venerdì 8 Luglio 2022, 10:16

«Una squadra da battaglia». Il direttore generale dell'Orvietana Calcio, Alvaro Arcipreti, la definisce così la squadra a cui sta lavorando in vista della nuova stagione, la stagione del grande ritorno del club biancorosso del presidente Roberto Biagioli in Serie D. In questi giorni le prime firme nero su bianco raccontano di una squadra giovane, giovani i nuovi arrivi e giovanissimi gli under che sono stati ufficializzati, del resto Arcipreti è uomo di calcio e sa guardare lontano con gli occhi dell'esperienza.

Il cantiere Orvietana sta lavorando a pieno ritmo: tra conferme, nuovi arrivi, e ufficializzazioni, la prima data in agenda è quella del 20 luglio con il varo della stagione sull'erba del “Muzi” di Orvieto. Arcipreti intanto sta lavorando sodo; sono questi giornate di trattative, tante, e tutte delicate, con lui c'è tutto lo staff, la rosa da consegnare al tecnico Gianfranco Ciccone, insomma sta nascendo: «C'è grande entusiasmo – dice – la sensazione a pelle è buona. La mente va alla scorsa estate quando ancora non lo sapevamo ma stavamo scrivendo la storia dell'Orvietana. Stiamo lavorando in serenità come allora – racconta – l'obiettivo è esserci, e per ora ci basta. Stiamo lavorando nel rispetto del budget fissato dal presidente Biagioli, le scelte che fin qui ho operato riguardano giocatori di grande futuro, che hanno fatto ottimi campionati in Eccellenza».

Nonostante il grande momento che sta vivendo l'Orvietana c'è però qualcuno che storce il naso, troppi – qualcuno dice – gli under presi fuori quando l'Orvietana ha un vivaio storico di grande pregio: «E' vero che l'Orvietana ha una storia invidiabile nel giovanile, un settore di grande pregio – spiega Arcipreti rimandando le critiche al mittente – non è vero che prendiamo under 'solo' da fuori, sono infatti 7 o 8 i ragazzi orvietani aggregati dentro la rosa dei 30, un numero che molte società possono solo sognare e che invece l'Orvietana può vantare. Ma è anche vero che in Serie D per salvarsi ci vogliono almeno 4 under forti. I giovani orvietani ci sono eccome e ce lo hanno dimostrato anche in Eccellenza».

Tra le conferme, tante, anche due partenze illustri: «Abbiamo dovuto fare delle rinunce dolorosissime – ammette il dg – tutte in generale fanno male, ma personalmente mi sono costate tanto quelle di Fapperdue e di Sciacca. La Serie D impone ritmi altissimi, al limite del professionismo, ritmi spesso non conciliabili con le situazioni lavorative dei giocatori».

A questo punto mancano un paio di ciliegine sulla torta: «Alle ciliegine ci stiamo lavorando – scherza ma non troppo – prima del 20 arriveranno un centrocampista e una punta molto forte. Sono soddisfatto fin qui del lavoro svolto, vedo entusiasmo e tanta fiducia. Le premesse per costruire una ottima rosa ci sono tutte».