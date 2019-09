Lavinia Cianchini ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica: per l’Umbria è il miglior risultato di sempre

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la migliore posizione di sempre ottenuta da un’atleta della nostra regione: a soli 11 anni Lavinia Cianchini si è classificata al tredicesimo posto nella categoria Allieve L3 nella ginnastica artistica femminile ai Campionati Italiani Assoluti, nel Criterium Giovanile di Meda. Accompagnata dalle tecniche Francesca Chiapperini e Valentina Federici, Lavinia Cianchini ha iniziato la competizione all’attrezzo corpo libero, ha eseguito un volteggio presentando per la prima volta lo tsukahara, che richiede un’elevata tecnica, ed infine si è cimentata con le parallele asimmetriche e la trave. Una grande soddisfazione, dichiara il Clt, dove la ragazza si allena, dato l’ottimo risultato conseguito, anche per il fatto che in passato mai nessun atleta umbro era riuscito a piazzarsi così bene. Il Criterium è stato per la giovane atleta un ulteriore passo avanti, dopo essersi classificata prima al Campionato individuale Gold Allieve di Fermo e dopo aver ottenuto un risultato notevole anche alla successiva fase nazionale.