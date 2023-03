Laura Buco, morta a 43 anni la portavoce del sindaco di Perugia: era coordinatrice provinciale di Forza Italia

Addio a Laura Buco, coordinatrice provinciale di Forza Italia e portavoce del sindaco di Perugia Andrea Romizi,, morta sabato sera. Laura ha combattuto con forza contro una terrbile malattia. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il gruppo di Forza Italia, Azzurro donna Umbria: «Laura ci ha lasciati. Un’amica, una forza della natura che ha saputo costruire un gruppo di amici, più che compagni di partito. Ha creato legami, stretto rapporti. Questo patrimonio ora è nelle nostre mani. Abbiamo una grande responsabilità. Mancherà il tuo spirito la tua voglia di fare, di unire, di reagire, mancherà il tuo sorriso. Di te mancherà tutto, ma faremo tesoro di quello che hai costruito».

Il dolore

«Eri la mia portavoce, incarico che potevi rivestire solo tu» ha scritto, commosso, Romizi su Facebook. «Per te questa è stata, dal primo momento, una missione - ha aggiunto - e ti ringrazio ancora una volta dal profondo del mio cuore. Di fatto, però, non hai portato solo la mia voce, ma hai condiviso con me i miei carichi, le mie paure, le mie sconfitte, i miei pensieri, i miei successi, le mie conquiste e i miei traguardi. Averti avuto al mio fianco in tutti questi anni è stata una benedizione. Perché io so quanto hai fatto per me costantemente e spesso silenziosamente. Mi hai supportato, a volte sopportato e spesso tutelato». Il sindaco ha definito Laura Buco «una colonna», «la persona di cui mi sono sempre fidato ciecamente». «A volte - ha proseguito -, in quei momenti in cui mi sentivo insicuro, indeciso mi sono detto: vorrei essere come lei.. come te. Una forza della natura. Una combattente, una che sapeva sempre cosa fare, che sapeva sempre che direzione prendere, che non si perdeva in bicchieri d'acqua, mai. Sempre sicura di sé. Pragmatica, concreta, ma sempre così profonda, così nobile d'animo, così attenta, meticolosa, delicata. Con la tua ironia e con la tua diplomazia, hai sempre saputo mettere tutti d'accordo: riportare l'armonia nelle situazioni di conflitto, far spuntare un sorriso nei momenti di tensione. Eri uno straordinario talento».

Laura Buco, 43 anni a luglio, dal 2007 al 2012 era stata assessore alla Cultura del Comune di Deruta nella giunta dell'allora sindaco Alvaro Verbena. Laura lascia il marito e due bambine piccole. Era iscritta all'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria. E' stata fino all'ultimo al fianco del sindaco Andrea Romizi a palazzo dei Priori di cui è stata preziosissima collaboratrice. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati anche via social non appena è stata resa nota la notizia della sua scomparsa. Dalla vice sindaco di Umbertide Annalisa Mierla, al sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, dal presidente del consiglio regionale Marco Squarta, al presidente del consiglio comunale di Perugia, Nilo Arcudi.