Il cordoglio di istituzioni e politica per la morte di Laura Buco

Sono tantissime le espressioni di cordoglio per la scomparsa di Laura Buco. Giungono da esponenti

politici e istituzionali. Ma anche da semplici amici e gente con frasi lasciate sui social. «La prematura scomparsa di Laura Buco, coordinatrice azzurra alla provincia di Perugia, lascia in tutti noi un profondo senso di tristezza e vuoto. A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, abbraccio i suoi familiari, esprimendo loro le più affettuose condoglianze» scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

«Sono sgomento per la scomparsa di Laura Buco, donna leale e coraggiosa che con passione e competenza ha sempre creduto nei valori di Forza Italia. Di Laura porterò sempre con me il sorriso e la gentilezza con quell'umiltà che tanto deve essere di insegnamento a tutti noi», dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

«Ciao Laura, voglio ricordarti con il tuo sorriso, la tua energia, la tua positività. Grazie alla politica ci siamo

conosciuti ed è nato un rapporto speciale, un'amicizia vera. Tante campagne elettorali, l'impegno e la passione per il territorio, le gioie per le vittorie conquistate, su tutte quella di Andrea diventato sindaco di Perugia. Non ci sono parole per esprimere il dolore. A nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia mando un abbraccio a tutta la famiglia. Da oggi c'è una stella in più che continuerà a sostenerci e seguirci da lassù» scrive su Facebook il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.

Cordoglio arriva anche dal sindaco di Deruta, Michele

Toniaccini. «Incontrare Laura Buco - dice - è stato quanto di più bello si possa ricevere, un dono. Laura è stata assessore, con me, durante la giunta di Alvaro Verbena, ruolo che ha svolto con grande senso di responsabilità, dedizione e passione politica, come in ogni cosa che faceva. Con lei, insieme all'assessore

Grazia Ranocchia, ho condiviso amicizia e visione politica, durante la prima esperienza amministrativa, guidata dal sindaco Verbena. Sono certo che Grazia e Alvaro accoglieranno in cielo Laura. Di lei, ricordo il sorriso, la gioia di vivere e di fare. Perdiamo una donna unica, una mamma amorevole, una moglie

straordinaria, un'amica sincera. Ma saranno proprio quella sua capacità di sorridere alla vita, di non arrendersi mai alle avversità e il suo spirito combattivo ad accompagnarci per sempre nel nostro cammino. Il mio cordoglio alla famiglia e a Forza Italia, il mio abbraccio alle figlie! ».

Il Coordinamento regionale di Forza Italia, nell'esprimere cordoglio per la scomparsa «di Laura e profonda vicinanza alla sua famiglia, ne ricorda la vitalità e la passione». «Laura è stata per noi un esempio» si sottolinea in una nota del movimento. «La sua azione politica - aggiunge - ci è



d'insegnamento; lei ci ha saputo dimostrare, con vigore ed entusiasmo, la bellezza di fare politica. Per lei significava condividere, essere amici, fare gruppo. Con il suo modo di essere e di portare avanti l'azione politica sempre con il sorriso, ha dato un grandissimo contributo a Forza Italia in Umbria, che non sarebbe stata la stessa senza di lei. Laura ci lascia un grande insegnamento, che resta per sempre e che pernoi è un patrimonio importante».«Il Partito democratico di Perugia e il gruppo consiliare a palazzo dei Priori si stringono intorno alla famiglia, agli amici e a quanti oggi la piangono, per la triste e prematura scomparsa di Laura Buco» dicono in una nota congiunta. «Mancheranno la sua tenacia e il suo sorriso - proseguono -, ma soprattutto, mancheranno alla città e all' Umbria il suo impegno per la comunità e la sua grande passione politica, che abbiamosempre avuto modo di apprezzare seppur con idee diverse. Un pensiero particolare va al marito e alle sue due bambine».«La prematura scomparsa di Laura Buco, coordinatrice provinciale di Forza Italia, ha colpito tutta la comunità umbra. Come direttivo provinciale della Lega Umbria di Perugia, vogliamo esprimere vicinanza alla famiglia, agli amici e agli iscritti di Forza Italia. Abbiamo tutti perso una persona di valore che in questi anni si è spesa per far crescere e migliorare la comunità in cui viviamo, che il suo impegno e la sua testimonianza di buona politica sia un esempio per tutti noi» affermano il segretario provinciale della Lega di Perugia Francesco Cenciarini e i membri del consiglio direttivo. «Come esponenti politici ma ancor prima come cittadini - aggiungono - ci stringiamo forte attorno al marito Alessio e in modo particolare alle splendide Adele e Camilla per la perdita incolmabile della loro mamma».L'amministrazione comunale di Marsciano esprime un «profondo cordoglio», definendo Laura Buco, «giovane donna da molti anni impegnata nella comunità regionale, sia come amministratrice locale che, da ultimo, ricoprendo ruoli di coordinamento politico e in ambito istituzionale». «Impegni che Laura ha sempre portato avanti con serietà, dedizione, competenza ed entusiasmo» sottolinea l'amministrazione.«A nome personale e dell' Amministrazione comunale di Bastia Umbra esprimo profondo dolore e cordoglio per la prematura scomparsa di Laura Buco, donna che ha saputo lasciare un forte segno della sua presenza in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di incontrarla» sottolinea la sindaca Paola Lungarotti. «Alla sua famiglia, a cui ci stringiamo, le più sentite condoglianze - aggiunge -, consapevoli che nulla puòattutire l' immenso dolore. Il nostro cordoglio è rivolto anche al mondo politico regionale, in cui Laura ha apportato un innovativo e grande contributo, in particolare siamo vicini a tutti i suoi colleghi di partito, Forza Italia, in cui Laura ricopriva l' importante ruolo di coordinatrice provinciale».