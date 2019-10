Ultimo aggiornamento: 21:31

“Laudato siì mì Signore” è il titolo della mostra documentaria in corso presso il Museo Diocesano di Terni fino al 16 ottobre. In esposizione: fotografie, quadri e sculture a tema sacro ed ecologico.Una rassegna di tutte le testimonianze delle opere missionarie espresse dalle numerosissime associazioni che operano nei paesi più poveri. Dedicata alla pace, è promossa dal Centro Missionario della diocesi di Terni-Narni-Amelia, dall’Istess, dalla Pro loco, con il contributo della Caritas diocesana, San Vincenzo de' Paoli, Apurimac, associazione Claudio Conti, Missione Identes, missione Arena Alta, Missione Amazzonia, cooperativa Tabor, Avis provinciale.L’iniziativa vuole dare risalto al tema del mese missionario di ottobre 2019 che culminerà con la giornata missionaria mondiale del 20 ottobre “Battezzati e inviati”, con momenti dedicati alle testimonianze, un dibattito e un convegno (il 9 ottobre alle ore 17) "L'Umanesimo economico di papa Francesco nella lotta alla povertà”.Un recital di poesia (il 12 ottobre alle ore 16.30) a tema sacro, un secondo recital in vernacolo e in lingua del premio letterario nazionale “Logo d’Oro Città di Terni” (il 15 ottobre alle ore 16.30).Le varie iniziative culmineranno nella veglia di preghiera diocesana per le missioni che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 21 nel santuario dei Protomartiri francescani chiesa di Sant'Antonio a Terni, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese.Un momento importante di comunione della chiesa diocesana per pregare per le missioni nel mondo, per aprire i cuori di ognuno a quella missione che è ogni giorno nelle strade.L’ottobre missionario è per la diocesi di Terni l’occasione per una riflessione della ricchezza di esperienze missionarie.