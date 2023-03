Lattoferrina per contrastare gli effetti del covid: Il Premio Minerva alla ricercatrice narnese Piera Daniela Valenti

Narni- E’ la ricercatrice narnese Piera Daniela Valenti, docente di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell’università La Sapienza di Roma, la vincitrice delMembro dell’International Committee on Lactoferrin, è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica italiana per meriti scientifici nello studio della lattoferrina.I suoi studi hanno dimostrato l’efficacia dellasull’infezione daLa sua somministrazione orale, priva di effetti avversi, ha consentito di abbreviare i tempi di negativizzazione dei pazienti, di diminuire la tempesta infiammatoria e di interagire significativamente sull’infezione e replicazione virale.“L’attribuzione del premio - si legge nelle motivazioni del riconoscimento - è un segno della gratitudine dell’associazione Minerva minervAArte, per i meriti scientifici e l’impegno della docente universitaria nello studio approfondito della lattoferrina e delle sue molteplici funzioni”.Mariacristina Angeli, presidente di Minerva, sottolinea “Il grande valore della ricerca di Piera Daniela Valenti, che manca da Narni da tanti anni ma che è una narnese doc: il nonno Olindo Valenti è stato sindaco di Narni e proprietario della tipografia e cartoleria Valenti situata nel centro storico, nella quale ha poi continuato a lavorare il figlio Enzo”.Il premio Minerva e il premio Mimosa saranno cosegnati sabato 25 marzo, dalle 16, palazzo dei Priori.Per l’invio degli elaborati del concorso premio Mimosa c’è tempo fino a mercoledì 15 marzo.