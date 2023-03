Terni, Latini rompe il silenzio «Eccomi, sono in campo»

«Sono in campo perché c’è da proseguire un lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti insieme alle forze politiche del centrodestra sia partitiche che civiche, alle donne e agli uomini che in Giunta ed in Consiglio comunale hanno indirizzato e supportato le scelte dell’amministrazione». Il sindaco Leonardo Latini, in una lunga lettera, rompe il silenzio, dopo un mese di tira e molla sulla sua ricandidatura. All'indomani del vertice regionale di sabato, il primo cittadino prende le difese del suo operato. «Sono in campo - scrive Latini - perché, dopo gli enormi sforzi di risanamento, è doveroso operare nella continuità per portare a compimento le tantissime progettualità iniziate e mettere a terra la straordinaria mole di risorse che siamo riusciti ad intercettare e che potrebbero essere messe a rischio proprio qualora si verificasse la rottura della continuità stessa». Nessun riferimento allo strappo di Fratelli d'Italia che ha lanciato l'assessore Orlando Masselli, con il sostegno già manifestato di Forza Italia e Terni Civica. «Ho sempre avuto rispetto - prosegue Latini - dei partiti, di cui anche io sono espressione, e del proficuo dibattito che scaturisce dal confronto delle rispettive posizioni, ma quello che ciascuno di noi non deve mai dimenticare è che esiste un bene superiore, quello della città e dei suoi cittadini al cui servizio abbiamo avuto il privilegio di lavorare in questi anni». Malgrado le tensioni sul suo nome, soprattutto in casa Lega, il sindaco Latini lancia un appello all'unità, anche se nel suo lungo intervento non cita mai la Lega, il suo partito. «Per tutto questo - conclude il sindaco - sono in campo augurandomi che tutte le forze di centrodestra, che mi hanno sostenuto in questo mandato e che vogliono rivendicare i risultati che il sindaco, la giunta e il consiglio Comunale hanno raggiunto negli anni, vogliano proseguire insieme per continuare nell’esclusivo interesse di Terni, per evitare che ricada nelle mani di chi l’aveva condotta nel baratro e per costruire una prospettiva di lungo periodo di crescita e di sviluppo per il nostro territorio».