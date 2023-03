Mercoledì 8 Marzo 2023, 08:20

TERNI Dopo due fumate nere, nella tarda serata di ieri, arriva anche la terza. Nemmeno il tavolo nazionale del centrodestra sblocca il nodo Latini bis, in vista del voto del 14 maggio. Anzi, per certi versi ora il rebus sulla ricandidatura del sindaco uscente si fa ancora più complicato da risolvere. Ieri a Roma è andato in scena un tira e molla tra i big della coalizione di centrodestra, con Lega e FdI che son rimasti sulle loro posizioni. I Meloniani, rappresentati dal braccio destro della premier Giorgia Meloni, l'onorevole Giovanni Donzelli, hanno rilanciato la candidatura di un esponente di FdI, in pole position resta sempre l'assessore al bilancio Orlando Masselli, mentre Stefano Locatelli, responsabile enti locali della Lega, ha rivendicato la casella di Terni, ma non è chiaro se per Leonardo Latini o per un altro esponente sempre del Carroccio.

Al momento di parla di distanze incolmabili e non è stata nemmeno stabilita una nuova data per aggiornare il tavolo sul caso Terni. Una situazione ingessata ma al tempo stesso talmente imprevedibile che potrebbe risolversi tutto all'improvviso nel giro delle prossime ore. A propositi della ricandidatura di Latini, ieri il sindaco di Perugia Andrea Romizi ai microfoni di Umbria radio ha detto che «credo che se la meriti», ma al tempo stesso ha aggiunto che «c'è una discussione aperta con i partiti del centro destra nella quale è corretto vengano fuori anche vedute diverse e punti di vista non collimanti». Quelle vedute diverse che nei giorni scorsi sempre Forza Italia aveva spiegato con il ruolo guida che FdI deve avere nella scelte del candidato sindaco, dal momento che è il partito locomotiva del centrodestra.

CENTROSINISTRA

Oggi torna a riunirsi anche il centrosinistra a Perugia dopo la richiesta da parte del Psi di un incontro per decidere la linea da tenere rispetto alle candidature dei comuni al voto, tra cui Terni la realtà più grande che andrà alle urne il 14 e 15 maggio. In vista dell'incontro spunta anche la terza via per il Pd di Terni, ovvero la possibilità che ci sia l'appoggio a un candidato capace di unire le aree riformiste e progressiste della città, e in questo caso circola il nome del docente universitario di Sociologia Luca Diotallevi. Le altre opzioni sul tavolo sono la candidatura del professore Josè Maria Kenny o l'appoggio al candidato del M5s, il cardioanestesista Claudio Fiorelli.