Parrano, il Comune promuove la festa dell'aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riscaldamento mondiale sarà il tema portante della Festa dell’Aria organizzata per domenica prossima, 3 novembre, dal Comune di Parrano. «Puntiamo sull’aria salubre e pulita del nostro territorio per promuovere il nostro comune come ambito di alto livello naturalistico e ambientale», dice il sindaco Valentino Filippetti. “Arpa Umbria e Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università di Perugia, hanno eseguito un monitoraggio attento dell’aria di Parrano, producendo dati scientifici che attestano la qualità dell’aria. Da questo quadro ne traiamo slancio per predisporre progetti di valorizzazione di questa risorsa a beneficio del territorio e della comunità”.Dopo il saluto del sindaco il programma prevede gli interventi di Laura Agea, sottosegretario al ministero degli esteri e una tavola rotonda con il vice sindaco di Parrano, Isabella Tedeschini, Alessandra Amori, insegnante alla scuola d’infanzia e primaria "Sante de Sanctis" di Parrano, l’onorevole Raffaele Nevi, membro della commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, Sergio Gentili, ambientalista e politico, Maurizio Zara, vice presidente di Alleanza per il Clima Italia Onlus e Lucio Riccetti, presidente regionale di Italia Nostra.