TERNI Durante un controllo ad un posto di blocco effettuato dalla polizia di Terni in via Curio Dentato, nei pressi della stazione ferroviaria gli agenti hanno intimato l’alt ad un’autovettura con a bordo due uomini. Durante la manovra di accostamento, dal finestrino lato passeggero, sono volati dei piccoli oggetti che sono stati subito raccolti dagli agenti: erano 5 involucri, contenenti della polvere bianca, risultata poi essere cocaina. I due uomini sono stati identificati: si tratta di un albanese di 23 anni, in Italia come turista e domiciliato a Spoleto e di un macedone di 28 anni, residente in provincia di Terni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e relativi agli stupefacenti. I due, che si sono accusati a vicenda, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.











